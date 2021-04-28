محافظ الجيزة يعتمد قرارا بتثبيت 1.736 موظفا

جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ الجيزة أحمد راشد قرارًا، اليوم الأربعاء، بتثبيت عدد 1.736 من العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة والذين تم نقلهم على باب أول بند 2/3 أجور موسميين فصل مستقل بالمرحلة الثانية بالديوان العام والأحياء والمدن والأجهزة التابعة لها.





وأشار محافظ الجيزة، فى بيان صحفى، إلى أن القرار يأتى بناء على كتاب وزارة المالية "الإدارة المركزية لموازنات محافظات القاهرة الكبرى" والذى نص على تثبيت هؤلاء العاملين من تاريخ موافقة وزارة المالية وأن تدرج هذه الوظائف على أنها شخصية تلغى لدى خلوها من شاغليها.

وشمل قرار المحافظ، أنه اعتبارا من موافقة وزارة المالية بتاريخ 24 فبراير الماضى يتم منح المذكورين الأجر الوظيفى المثبت عليه للدرجات الثالثة والرابعة والسادسة بالإضافة إلى العلاوة الاستثنائية المقررة فى عام 2018 على أن تضاف إلى الأجر الوظيفى.

وهنأ محافظ الجيزة العاملين الذين شملهم القرار، مؤكدا حرص المحافظة الدائم على تحسين بيئة العمل والارتقاء بمستوى أداء العاملين وتوفير "حياة كريمة" لهم، موجها بضرورة بذل أقصى جهد لخدمة المواطنين والتفانى فى العمل وأداء المهام والواجبات المكلفين بها على أكمل وجه.

من جهة أخرى، نوهت محافظة الجيزة عن تعديل موعد جلسة المزايدة العلنية لتأجير 2 كشك وكافتريا بموقف ميدان الجيزة إلى يوم الأحد الموافق 16 مايو القادم بدلا من جلسة الاثنين الموافق 3 مايو، وذلك بمقر ديوان محافظة الجيزة بالعنوان الكائن 406 شارع الأهرام.