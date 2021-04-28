وزير الأوقاف: غلق مسجدين فى المنوفية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأربعاء، قرار لجنة أزمة "كورونا" بديوان عام الوزارة بغلق مسجد المغفرة بناحية شبرا باص بمركز شبين الكوم، والمسجد القبلى بناحية كفر الجلابطة بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.





وذكرت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم الأربعاء، أن قرار إغلاق المسجدين جاء بسبب عدم التزام روادهما بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا". وأكدت الوزارة أن طاعة الله (عز وجل) لا تنال بمعصيته سبحانه فى أذى الخلق ومن كان يحب بيوت الله (عز وجل) فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

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