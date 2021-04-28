إدراج 36 ألف معلم ضمن المعينين على الصناديق الخاصة

قال سعيد صديق، رئيس الإدارة المركزية للجودة، والمشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة أرسلت خطابات لجميع المديريات التابعة لها بضرورة حصر أسماء وبيانات المعلمين الذين سبق التعاقد معهم ضمن مسابقة الـ 36 ألف معلم، وإبلاغ المحافظات بها، لإدراجهم ضمن أسماء المعينين على الصناديق الخاصة، والتى يتم حصرها لإرسال هذه الأسماء لوزارة التنمية المحلية وجهاز التنظيم والإدارة لدراسة الأمر والتعامل معهم مثل موظفين الصناديق الخاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة قطاع التعليم (وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى) والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022، بحضور ممثلى وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتربية والتعليم والتعليم الفنى.

وكان النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، قد تساءل عن آخر تطورات أزمة الـ 36 ألف معلم الذين تم اختيارهم العام الماضي للعمل، وتم إنهاء التعاقد معهم في 30 يونيو 2020، ودعا سالم قيادات وزارات المالية والتعليم والتخطيط حسم هذا الموضوع وإنهائه.

وعقب رئيس الإدارة المركزية للجودة والمشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، سعيد صديق، قائلا إن تمويل هذه الدرجات الوظيفية يتم من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، مضيفا: "حدثت مشكلة في التمويل وبناء عليه قامت الوزارة بعرض الأمر على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذى رأى أن يتم التعامل معهم مثل باقي المعينين على الصناديق الخاصة ويتم دراسة الأمر".

وأضاف صديق: "أرسلت وزارة التربية والتعليم خطاب لجميع المديريات التابعة لها بضرورة حصر أسماء وبيانات هؤلاء المعلمين وإبلاغ المحافظات بها لإدراجهم ضمن الأسماء المعينين على الصناديق الخاصة والتي يتم حصرها لإرسال هذه الأسماء لوزارة التنمية المحلية وجهاز التنظيم والإدارة لدراسة الأمر والتعامل معهم مثل موظفين الصناديق الخاصة".