/629078/قبل-مواجهة-كأس-العرب-2021-تاريخ-مواجهات-مصر-و-الجزائر

أوقعت القرعة التي أقيمت مساء الأمس في العاصمة القطرية الدوحة ، منتخب مصر بجانب الجزائر في المجموعة الرابعة من لبطولة كأس العرب 2021، ليضرب منتخب الفراعنة مواجهة جديدة أمام محاربي الصحراء.

وألتقى المنتخب المصري مع المنتخب الجزائري في 17 مباراة بصفة رسمية، حقق الفريق المصري 5 انتصارات وتعادل في 6 منافسات، بينما تلقى الخسارة من محاربي الصحراء 6 مواجهات.

وخاض المنتخب المصري 8 مباريات ودية أمام المنتخب المصري، حقق الفوز في مباراتين ، وخسر 3 مواجهات، بينما كان التعادل حاضرا في 3 مواجهات.

ويخوض المنتخب المصري مواجهة هامة أمام المنتخب الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساء من يوم السابع من ديمسبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العرب 2021.

وجاءت المجموعة الرابعة التي تتواجد بها الفراعنة كالتالي : الجزائر، مصر ، الفائز من جيبوتي و لبنان، الفائز من ليبيا و السودان، على هذا النحو يستعرض دوت الخليج مواعيد مباريات مصر لكأس العرب حتى الوصول للنهائي.

مواعيد منتخب مصر في كأس العرب 2021

المباراة الأولى: مصر ضد الفائز من لبنان وجيبوتي - 1 ديسمبر الساعة 3 عصرًا

المباراة الثانية: مصر ضد الفائز من ليبيا والسودان - 4 ديسمبر - الساعة 6 مساءًا

المباراة الثالثة: مصر ضد الجزائر - 7 ديسمبر - الساعة 9 مساءًا

موعد مباراة منتخب مصر والجزائر في كأس العرب 2021

مباراة دور الثمانية في حالة صعود مصر يوم 11 ديسمبر وسيواجه المنتخب المصري أحد فرق المجموعة الثالثة " السعودية، المغرب، الفائز من الأردن وجنوب السودان، الفائز من فلسطين وجزر القمر".

الدور قبل النهائي في حالة صعود المنتخب المصري يوم 15 ديسمبر - الساعة 5 مساءًا و الساعة 9 مساءًا

مباراة النهائي في حالة تخطى مصر الأدوار السابقة يوم 18 ديسمبر الساعة 5 مساء.

فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم 18 ديسمبر الساعة 12 ظهرًا.

مواجهات كأس العرب 2021

وكان الاتحاد الدولي قد حدد عدة مواجهات تمهيدية ترشح 7 منتخبات بجانب 9 منتخبات أساسية لتكوين دور المجموعات، وهذة المواجهات هي :

منتخب عمان يواجه الصومال

لبنان يواجه جيبوتي

موريتانيا يواجه اليمن

فلسطين تواجه جزر القمر

ليبيا يواجه السودان

الأردن في مواجهة جنوب إفريقيا

البحرين يواجه الكويت