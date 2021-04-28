نجوى فؤاد: أجهضت نفسي علشان الرقص «فيديو»

تحدثت الراقصة نجوى فؤاد، خلال برنامج «شيخ الحارة» الذى تقدمه المخرجة إيناس الدغيدى، حول آخر محطاتها الفنية وطموحاتها المستقبلية فى مجال الفن.

نجوى فؤاد: أنا أجهضت نفسي علشان الرقص

وعلق الفنانة الراقصة نجوى فؤاد، عن إمكانية ذهابها إلى فلسطين ورفضها لهذا الأمر لسنوات قائلة:” عمرى ما هاروح فلسطين وأرقص وهى محتلة، وقد خرجت منها وأنا عندي 7 شهور، ولا يمكن أكون مشاركة فى حفل هناك وهي تحت وضع الاحتلال.

نجوى فؤاد: بعت حياتي علشان الشهرة

وفيما يتعلق بقيامها بإجهاض نفسها لكى تتمكن من الرقص، قالت نجوى فؤاد:” بعت حياتى للشهرة، فقد كان هناك جيل كله فن، وكنت قد أجهضت نفسي علشان أرقص، فالإنجاب كان بيزود من وزني وحركتي بتكون صعبة، لكن دلوقتى الوضع مختلف.

وحول خلافها وطلاقها من الموسيقي أحمد فؤاد حسن، قالت الراقصة نجوى فؤاد:” أنا أجهضت نفسي لما كنت مرتبطة به، فهو كان يتمنى الإنجاب، وكان قال لي:” احنا اتجوزنا علشاني تنجمنيى”، وهو بالفعل ساعدني كتير وعرفنى على النجوم.