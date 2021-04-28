الجيزة: غلق جزئى لشارع البحر الأعظم لمدة 3 أيام لتوصيل خط غاز طبيعى

جدة - نرمين السيد - نوهت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة، والشركة المنفذة لأعمال توصيل خط غاز طبيعى لخدمة محطات الغاز الطبيعى المزمع إنشاؤها بحى جنوب الجيزة، بإجراء قطع عرضى لشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع شارع كولدير فى الاتجاه القادم من نفق عباس اتجاه ميدان المنيب لمدة ثلاثة أيام تبدأ إعتباراً من غد الخميس وحتى السبت الموافق أول مايو، على أن تكون الأعمال فى الفترة من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الــ 5 صباحاً فقط، دون تعطيل لحركة المرور.





يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى توصيل خدمات الغاز الطبيعى لاستخدامه كوقود للسيارات والمركبات مما يتطلب تدعيم وزيادة عدد محطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعى. وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة المرور لضمان أمن وسلامة المواطنين. وأهابت المحافظة بالمواطنين الالتزام بتعليمات الخدمات المرورية واللوحات الإرشادية، لتفادى التكدسات بمحيط الأعمال.

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