صور.. حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بمدنية نصر

جدة - نرمين السيد - واستهدفت الحملة منطقة عباس العقاد، وعبد الرزاق السنهورى، والبطرواى، والشوارع الفرعية، لرفع المخالفات وإشغالات المقاهى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد أول الوزير لقطاع أمن القاهرة وشرطة المرافق القاهرة، وتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ومصادرة الشيشة من المقاهى والكافيهات، وتمثلت عدة مخالفات فى التعدى على الأرصفة أمام المحال وشارك الحملات مأمور قسم مدنية نصر أول .

وفى نفس السياق، أشار المحافظ علمى ضرورة التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار رفع الاشغالات والتعديات بالشوارع العامة والفرعية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الالتزام المحال بالمواعيد المحددة للإغلاق.

وتأتى الحملات، بناءا على تعليمات خالد عبدالعال محافظ القاهرة لضبط المخالفات ورفع كافة الإشغالات بالطريق تسيرا على سير الحركة المرورية ومنع المواقف العشوائية وتسيرحركة سير المواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان الكريم.