الصحة العالمية تحذر مصر من زيادة إصابات ووفيات كورونا  

حذرت منظمة الصحة العالمية، مصر، من ارتفاع إصابات كورونا والوفيات جراء تحور الفيروس المستجد بالتزامن مع زيادة الإصابات التي سجلتها البلاد مؤخرًا.

وأعربت الصحة العالمية عن مخاوفها من ارتفاع إصابات كورونا بمصر خلال فترة شم النسيم الذي يوافق الاثنين المقبل وعيد الفطر المبارك.

وكانت الحكومة قررت إعطاء الموظفين في القطاعين العام والخاص عطلة طويلة تمتد من يوم غد الخميس حتى الاثنين المقبل بمناسبة عيد العمال وشم النسيم ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد.

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