القبض علي صاحب مقطع فيديو إطلاق عيار ناري عالفيس بوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة إطلاق عيار نارى من فرد خرطوش بحوزته وتصوير مقطع فيديو وبثه عبر صفحته الشخصية للتباهي، وذلك عقب ورود معلومات لأجهزة مديرية أمن القاهرة مفادها قيام أحد الأشخاص بنشر مقطع فيديو له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيامه بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش بحوزته، وذلك حال تواجده أعلى سطح العقار سكنه.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وأمكن تحديد هوية المشار إليه وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة ، عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته فرد خرطوش ، 5 طلقات من ذات العيار، المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع وعلل قيامه بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه وبثه عبر صفحته الشخصية لتداوله بين أصدقائه بقصد التباهى، كما أضاف بتحصله على الفرد الخرطوش من أحد الأشخاص (جارى تحديده وضبطه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.