رئيس الوزراء يهنئ المسيحيين بعيد القيامة المجيد

جدة - نرمين السيد - وأكد مدبولى فى برقية تهنئة اليوم الأربعاء، أن قيمة المواطنة التى تسود بين جموع الشعب المصرى بمختلف معتقداته، ستظل صمام أمان يفرض صلابة ووحدة هذا الشعب الذى يكتسب عظمته من تنوعه، راجيا الله أن ينعم على مصر وشعبها بالأمن والرخاء.

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