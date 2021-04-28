محافظ قنا: لم نرصد أى عجز فى مخزون الأدوية والأكسجين

جدة - نرمين السيد - أكد أشرف الداودى محافظ قنا، على توافر جميع المستلزمات الوقائية والأدوية بمستشفيات عزل المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى مراكز المحافظة، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بالمرور اليومى على مستشفيات العزل لم ترصد أى عجز فى مخزون الأدوية والأكسجين أو المستلزمات الطبية والوقائية.





وأشار محافظ قنا وفقا لبيان لجنة المتابعة، اليوم الأربعاء، إلى انتظام حضور الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومتطلبات الحماية الشخصية بمستشفى قفط التعليمى المخصصة كمستشفى حجر صحى وكذا انتظام سير العمل بها وحضور الأطقم الطبية واستقبال حالات الإصابة على مدار 24 ساعة، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. كما اطمئنت اللجنة على انتظام تقديم الوجبات للمرضى وصرف الأدوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. وناشد محافظ قنا، المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات فى الأماكن المزدحمة والمغلقة، كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار شن الحملات اليومية على المقاهى ومنع إقامة سرادقات العزاء أو الأفراح لخفض معدلات الإصابة بالفيروس.

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