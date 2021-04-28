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جدة - نرمين السيد - وصرح المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، خلال تواجده اليوم باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فيما يخص قضية الـ36 ألف مدرس، بأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أرسلت خطابات لجميع المديريات التابعة لها بضرورة حصر أسماء وبيانات المعلمين الذين سبق التعاقد معهم ضمن مسابقة الـ 36 ألف معلم، وإبلاغ المحافظات بها، لإدراجهم ضمن أسماء المعينين على الصناديق الخاصة، والتى يتم حصرها لإرسال هذه الأسماء لوزارة التنمية المحلية وجهاز التنظيم والإدارة لدراسة الأمر والتعامل معهم مثل موظفين الصناديق الخاصة.
وأضافت خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": "من جانبى سأتابع الملف خطوة بخطوة حتى أطمئن تماما بعودة جميع المدرسين إلى مدارسهم لتغطية العجز وغلق هذا الملف الذى يؤرق عدد كبير من الكفاءات الشابة والمتميزة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائبة ألفت المزلاوى: أتابع خطوة بخطوة تعيين معلمى مسابقة الـ 36 ألف معلم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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