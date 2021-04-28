سفير أندونيسيا: استثماراتنا فى مصر تتجاوز 100 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - قال السفير الأندونيسى فى القاهرة، لطفى رؤوف، إن بلاده تحتل المرتبة الـ55 فى قائمة الدول المستثمرة فى السوق المصرى بمشروعات تتعدى استثماراتها الـ100 مليون دولار، مؤكدا أن مصر تعد واجهة العديد من آلاف الطلاب الأندونيسيين، الذى يأتون إلى القاهرة والإسكندرية، لتعليم اللغة العربية، والدين الإسلامى، فى جامعة الأزهر.





جاء ذلك خلال استقباله فى مقر الغرفة التجارية فى الإسكندرية، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين. وأضاف السفير أن العلاقات المصرية - الأندونيسية بدأت منذ قرون ماضية، وكان أول رئيس مصرى زار أندونيسيا، هو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مشيرًا إلى أن مصر كانت أولى دول العالم اعترافاً باستقلال إندونيسيا. وأكد أهمية تعميق العلاقات المشتركة بين مصر وأندونيسيا، والتواصل المستمر بين الشعبين الصديقين، ومواصلة تبادل التعاون المشترك فى جميع المجالات، ومن أهمها المجال الاقتصادى والثقافي، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من أوجه التشابه بين البلدين، وهو ما سيساهم فى العديد من الفرص لتحسين العلاقات الثنائية.

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