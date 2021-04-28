البابا تواضروس ينعى كاهن كنيسة مارجرجس بمنيا القمح

جدة - نرمين السيد - توفى مساء اليوم، القمص مرقس جرجس كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمنيا القمح، التابعة لإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، عن عمر تجاوز 73 عامًا، وبعد خدمة كهنوتية دامت لما يزيد عن 41 عامًا.





ولد الأب مرقس يوم 7 مارس 1948 وسيم كاهنًا فى 23 ديسمبر 1979، ونال رتبة القمصية فى 28 نوفمبر 2011. وقدم البابا تواضروس الثانى، خالص العزاء إلى الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، ولمجمع كهنة الإيبارشية، فى نياحة الأب الفاضل القمص مرقس جرجس، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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