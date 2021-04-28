رئيس الوزراء يهنئ عمال مصر بعيدهم: أنتم بناة الوطن ونهضته  



هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري بمناسبة عيد العمال، متمنيا أن يعيد الله سبحانه وتعالى هذه الأيام على مصر بالخير واليمن والبركات.

وخاطب رئيس الورزاء عمال مصر قائلًا:" أنتم بناة مصر ونهضتها على مر التاريخ، وستظلون دائما كما عهدناكم، سندا لوطنكم في كل محافل البناء والتعمير والتنمية".

ووجه رئيس الوزراء، الشكر لكل عمال مصر في مختلف القطاعات.

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