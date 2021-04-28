هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جموع المصريين الأقباط داخل مصر وخارجها، بمناسبة عيد القيامة المجيد ، متمنيًا أن يعيده عليهم البخير والسعادة.

وأكد الدكور مصطفى مبدولي ، رئيس مجلس الوزارء في هذه المناسبة أن قيمة المواطنة، التي ستود بين جموع الشعب المصري بمختلف، أطيافه ومعتقداته، ستظل صمام أمان يفرض صلابة ووحدة هذه الشعب الذي، يكتسب عظمته من تنوعه، راجيًا من الله عز وجل أن ينعم على مصر وشعبها بالأمن والرخاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يهنئ المصريين الأقباط بعيد القيامة المجيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.