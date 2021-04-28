رئيس الوزراء للعمال فى عيدهم: أنتم بناة حضارة مصر ونهضتها على مر التاريخ

تقدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالتهنئة للشعب المصرى بمناسبة عيد العمال، متمنياً أن يعيد الله هذه الأيام على مصر بالخير واليمن والبركات. وقال رئيس الوزراء لعمال مصر: "أنتم بناة حضارة مصر ونهضتها على مر التاريخ، وستظلون دائماً كما عهدناكم سنداً لوطنكم فى كل محافل البناء والتعمير والتنمية"، موجها الشكر والتقدير لعمال مصر بمختلف القطاعات.

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