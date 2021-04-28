بالتفاصيل تعرف علي الفئات المحذوفة من بطاقات التموين

اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حرصها الشديد في توصيل الدعم لمستحقية وبناء علي ذلك فقد تم حذف عدد من البطاقات التموينية وذلك في أطار حمالات لتطبيق فكر توصيل الدعم ويمكن لجميع المواطنين معرفة ما إذا كان تم حذفه من البطاقة الخاصة به او لا

هل بطاقتي التموينية تم حذفها أم لا ؟

هذا السؤال الذي يدور في مخيله كل أصحاب البطاقات التموينية ، حيث يحرص جميع أصحاب البطاقات التموينية علي الحفاظ علي حصته في التموين وما زاد أهميتها تطبيق صرف الخبز بأستخدام البطاقات التموينية ، ويمكن معرفة إيقاف أو سريان البطاقة التموينية عن طريق بوابة مصر الرقمية ، حيث يقوم صاحب البطاقة بالاستعلام عن طريق شبكة التواصل بأستخدام رقم بطاقة التموين لمعرفة اذا كان تم حذف أحد افراد البطاقة ام لا

الفئات المحذوفة من بطاقات التموين

وقد تم استبعاد كل من لديه دخل حكومي مرتفع سواء عن طريق خدمات قائمة او معاشات حكومية لإعطاء فرصة لمحدودي الدخل للحصول علي أحتياجتهم الأساسية وقد تم حذف كل من :.

أصحاب المهن والأعمال

رجال الأعمال الذين يملكون مؤسسات تتعدي الملايين

أصحاب السيارات موديل عام 2014 وما بعدها

الأشخاص الذي تتعدي فاتورة الكهرباء الخاصة بهم 800 جنية

الاسر التي تتعدي مصروفات أولادهم مبلغ 20 الف جنية

الأشخاص الذي تصل ضرائبهم 100 الف جنية و الاشخاص الذي يسددون ضريبة القيمة المضافة

أصحاب الاراضي الزراعية والتي تبلغ مجموع اراضيهم 10 أفدنه

ومازالت وزارة التموين والتجارة تعمل جاهده علي إيصال الدعم لجميع الفئات المستحقة ومازال باب التقدم لإستخراج البطاقات التوينية مفتوح ، كما يتم أضافة المواليد من المكاتب التابعة لهم لصرف الخبز أو لصرف حصة تموينية وذلك ضمن مبادرة الدولة لتوصيل الدعم لجميع مستحقيه .