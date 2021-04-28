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منهم 5 مفتوحة.. 30 قناة ومنصة تنقل مباراة باريس ومانشيستر سيتي

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محمود الجنايني 0 تبليغ

/629080/منهم-5-مفتوحة-30-قناة-ومنصة--تنقل-مباراة-باريس-ومانشيستر-سيتي

يخوض باريس سان جيرمان مواجهة هامة ومرتقبة أمام مانشيستر سيتي في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، في مباراة يسعى خلالها الفريق الفرنسي تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب قبل مباراة العودة في إنجلترا، وفي هذا الإطار يستعرض موقع تحيا القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشيستر سيتي و ريال مدريد. 

وتقام مباراة باريس سان جيرمان و مانشيستر سيتي في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، وتبث قنوات beIN Sports HD 1   أحداث المباراة  بين الفريقين بتعليق جواد بدة، فيما أكدتو العديد من القنوات المفتوحة نقل اللقاء منها : 

تردد قناة ليبا الرياضية الناقلة لمباراة باريس سان جرمان و مانشيستر سيتي 

أعلنت قناة ليبيا الفضائية المفتوحة نقل مباراة باريس سان جرمان ومانشيستر سيتي في إطار منافسات دور قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ويمكنك إستقبال القناة على التردد التالي: 

تردد قناة ليبيا الرياضية

- التردد: 11766.

 

- القمر الصناعي: نايل سات.

 

- معدل الترميز: 27500.

 

- استقطاب: افقي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشيستر سيتي و باريس سان جرمان 

- معامل تصحيح الخطأ: 43.

 

- جودة القناة: HD.

 

تردد قناة ليبيا الرياضية 1

 

- التردد: 11721.

 

 - القمر الصناعي: عرب سات.

 

- معدل الترميز: 27500.

 

- استقطاب: افقي.

القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة باريس سان جرمان ومانشيستر سيتي 

- معامل تصحيح الخطأ: 43.

 

- جودة القناة: HD.

فيما أكدت العديد من القنوات والمنصات المشفرة والمفتوحة نقل مباراة باريس سان جرمان ومانشيستر سيتي منها : 

Sky Sport Uno Italia

 

Match Football 1

 

Kanal A Slovenija

 

 

TV3+ Denmark

 

BTV Action

 

TV 6 Sweden

 

HRT 2 HD

 

Tring Sport 1 HD

 

SuperSport Maximo 1

 

Arena Sport 1 HD Serbia

 

Digi Sport 1 HD Romania

 

beIN Sports HD 1 English

 

TVP 1 HD

 

RTS Deux HD

 

SRF zwei HD

 

RSI LA 2 HD

 

Sky Sport 1 HD Germany

 

Futbol 2 HD

 

BT Sport 2 HD

 

Cosmote Sport 1 HD

 

Ziggo Sport Select HD

 

Club RTL

 

M4 Sport HD Hungary

 

beIN Sports HD 4 TR

 

Match! TV

 

CBC Sport HD

 

Movistar Liga de Campeones HD

 

Varzish Sport HD

 

LaLiga TV Bar

 

V Sport Premium HD

 

RMC Sport 1

 

Polsat Sport Premium 1 HD

 

V sport 1 HD Norge

 

Eleven Sports 1 HD portugal

 

Sky Sport Football Italia

 

Arena Sport 1 HD BIH

 

Asr TV HD

 

Football HD tjk

beIN Sports Connect

 

Telekom Sport 1 HD Rom

 

Virgin Media Two

 

Silk Universal Georgia

 

Varzesh TV3 HD Farsi

 

beIN Sports Haber HD

 

TV3 Sport HD Baltic

 

C More Sport 1 HD fin

 

VTM 2 HD

 

Look Sport+ HD

 

SuperSport Premier League  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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