/629080/منهم-5-مفتوحة-30-قناة-ومنصة--تنقل-مباراة-باريس-ومانشيستر-سيتي

يخوض باريس سان جيرمان مواجهة هامة ومرتقبة أمام مانشيستر سيتي في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، في مباراة يسعى خلالها الفريق الفرنسي تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب قبل مباراة العودة في إنجلترا، وفي هذا الإطار يستعرض موقع تحيا القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشيستر سيتي و ريال مدريد.

وتقام مباراة باريس سان جيرمان و مانشيستر سيتي في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، وتبث قنوات beIN Sports HD 1 أحداث المباراة بين الفريقين بتعليق جواد بدة، فيما أكدتو العديد من القنوات المفتوحة نقل اللقاء منها :

تردد قناة ليبا الرياضية الناقلة لمباراة باريس سان جرمان و مانشيستر سيتي

أعلنت قناة ليبيا الفضائية المفتوحة نقل مباراة باريس سان جرمان ومانشيستر سيتي في إطار منافسات دور قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ويمكنك إستقبال القناة على التردد التالي:

تردد قناة ليبيا الرياضية

- التردد: 11766.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- استقطاب: افقي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشيستر سيتي و باريس سان جرمان

- معامل تصحيح الخطأ: 43.

- جودة القناة: HD.

تردد قناة ليبيا الرياضية 1

- التردد: 11721.

- القمر الصناعي: عرب سات.

- معدل الترميز: 27500.

- استقطاب: افقي.

القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة باريس سان جرمان ومانشيستر سيتي

- معامل تصحيح الخطأ: 43.

- جودة القناة: HD.

فيما أكدت العديد من القنوات والمنصات المشفرة والمفتوحة نقل مباراة باريس سان جرمان ومانشيستر سيتي منها :

Sky Sport Uno Italia

Match Football 1

Kanal A Slovenija

TV3+ Denmark

BTV Action

TV 6 Sweden

HRT 2 HD

Tring Sport 1 HD

SuperSport Maximo 1

Arena Sport 1 HD Serbia

Digi Sport 1 HD Romania

beIN Sports HD 1 English

TVP 1 HD

RTS Deux HD

SRF zwei HD

RSI LA 2 HD

Sky Sport 1 HD Germany

Futbol 2 HD

BT Sport 2 HD

Cosmote Sport 1 HD

Ziggo Sport Select HD

Club RTL

M4 Sport HD Hungary

beIN Sports HD 4 TR

Match! TV

CBC Sport HD

Movistar Liga de Campeones HD

Varzish Sport HD

LaLiga TV Bar

V Sport Premium HD

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

V sport 1 HD Norge

Eleven Sports 1 HD portugal

Sky Sport Football Italia

Arena Sport 1 HD BIH

Asr TV HD

Football HD tjk

beIN Sports Connect

Telekom Sport 1 HD Rom

Virgin Media Two

Silk Universal Georgia

Varzesh TV3 HD Farsi

beIN Sports Haber HD

TV3 Sport HD Baltic

C More Sport 1 HD fin

VTM 2 HD

Look Sport+ HD

SuperSport Premier League