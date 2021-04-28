/629080/منهم-5-مفتوحة-30-قناة-ومنصة--تنقل-مباراة-باريس-ومانشيستر-سيتي
يخوض باريس سان جيرمان مواجهة هامة ومرتقبة أمام مانشيستر سيتي في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، في مباراة يسعى خلالها الفريق الفرنسي تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب قبل مباراة العودة في إنجلترا، وفي هذا الإطار يستعرض موقع تحيا القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشيستر سيتي و ريال مدريد.
وتقام مباراة باريس سان جيرمان و مانشيستر سيتي في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، وتبث قنوات beIN Sports HD 1 أحداث المباراة بين الفريقين بتعليق جواد بدة، فيما أكدتو العديد من القنوات المفتوحة نقل اللقاء منها :
تردد قناة ليبا الرياضية الناقلة لمباراة باريس سان جرمان و مانشيستر سيتي
أعلنت قناة ليبيا الفضائية المفتوحة نقل مباراة باريس سان جرمان ومانشيستر سيتي في إطار منافسات دور قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ويمكنك إستقبال القناة على التردد التالي:
تردد قناة ليبيا الرياضية
- التردد: 11766.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الترميز: 27500.
- استقطاب: افقي.
القنوات الناقلة لمباراة مانشيستر سيتي و باريس سان جرمان
- معامل تصحيح الخطأ: 43.
- جودة القناة: HD.
تردد قناة ليبيا الرياضية 1
- التردد: 11721.
- القمر الصناعي: عرب سات.
- معدل الترميز: 27500.
- استقطاب: افقي.
القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة باريس سان جرمان ومانشيستر سيتي
- معامل تصحيح الخطأ: 43.
- جودة القناة: HD.
فيما أكدت العديد من القنوات والمنصات المشفرة والمفتوحة نقل مباراة باريس سان جرمان ومانشيستر سيتي منها :
Sky Sport Uno Italia
Match Football 1
Kanal A Slovenija
TV3+ Denmark
BTV Action
TV 6 Sweden
HRT 2 HD
Tring Sport 1 HD
SuperSport Maximo 1
Arena Sport 1 HD Serbia
Digi Sport 1 HD Romania
beIN Sports HD 1 English
TVP 1 HD
RTS Deux HD
SRF zwei HD
RSI LA 2 HD
Sky Sport 1 HD Germany
Futbol 2 HD
BT Sport 2 HD
Cosmote Sport 1 HD
Ziggo Sport Select HD
Club RTL
M4 Sport HD Hungary
beIN Sports HD 4 TR
Match! TV
CBC Sport HD
Movistar Liga de Campeones HD
Varzish Sport HD
LaLiga TV Bar
V Sport Premium HD
RMC Sport 1
Polsat Sport Premium 1 HD
V sport 1 HD Norge
Eleven Sports 1 HD portugal
Sky Sport Football Italia
Arena Sport 1 HD BIH
Asr TV HD
Football HD tjk
beIN Sports Connect
Telekom Sport 1 HD Rom
Virgin Media Two
Silk Universal Georgia
Varzesh TV3 HD Farsi
beIN Sports Haber HD
TV3 Sport HD Baltic
C More Sport 1 HD fin
VTM 2 HD
Look Sport+ HD
SuperSport Premier League
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