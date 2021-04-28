/629083/تشكيل-مباراة-باريس-سان-جرمان-ومانشيستر-سيتي-والقنوات-الناقلة

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قناة ليبا الرياضية اعلن المدير الفني لباريس سان جرمان عن التشكيل الأساسي لمواجهة مانشيستر سيتي في دوري أبطال أوروبا وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: نافاس. خط الدفاع: فلورينزي، ماركينهوس، كيمبيمبي، باكير. خط الوسط: باريديس، فيراتي، جانا. خط الهجوم: دي ماريا، مبابي، نيمار. تشكيل باريس سان جرمان و مانشيستر سيتي بينما يدخل مانشستر سيتي مباراة باريس سان جرمان بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: ايدرسون. خط الدفاع: والكر، دياز ، ستونز، كانسيلو. خط الوسط: رودري، غوندوغان، دي بروين. خط الهجوم: محرز، بيرناردو، فودين. أعلنت قناة ليبيا الفضائية المفتوحة نقل مباراة باريس سان جرمان ومانشيستر سيتي في إطار منافسات دور قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ويمكنك إستقبال القناة على التردد التالي: تردد قناة ليبيا الرياضية - التردد: 11766. - القمر الصناعي: نايل سات. - معدل الترميز: 27500. - استقطاب: افقي. - معامل تصحيح الخطأ: 43. القنوات الناقلة لمباراة مانشيستر سيتي و باريس سان جرمان - جودة القناة: HD. تردد قناة ليبيا الرياضية 1 - التردد: 11721. - القمر الصناعي: عرب سات. - معدل الترميز: 27500. - استقطاب: افقي. - معامل تصحيح الخطأ: 43. - جودة القناة: HD. فيما أكدت العديد من القنوات والمنصات المشفرة والمفتوحة نقل مباراة باريس سان جرمان ومانشيستر سيتي منها : Arena Sport 1 HD Serbia Digi Sport 1 HD Romania beIN Sports HD 1 English TVP 1 HD RTS Deux HD SRF zwei HD RSI LA 2 HD Sky Sport 1 HD Germany Sky Sport Uno Italia Match Football 1 Tring Sport 1 HD SuperSport Maximo 1 Futbol 2 HD BT Sport 2 HD Cosmote Sport 1 HD Ziggo Sport Select HD Club RTL M4 Sport HD Hungary beIN Sports HD 4 TR Match! TV CBC Sport HD Movistar Liga de Campeones HD Varzish Sport HD Kanal A Slovenija TV3+ Denmark BTV Action TV 6 Sweden HRT 2 HD Tring Sport 1 HD SuperSport Maximo 1 Futbol 2 HD BT Sport 2 HD Cosmote Sport 1 HD Ziggo Sport Select HD Club RTL M4 Sport HD Hungary beIN Sports HD 4 TR Match! TV CBC Sport HD Movistar Liga de Campeones HD Varzish Sport HD LaLiga TV Bar V Sport Premium HD RMC Sport 1 Polsat Sport Premium 1 HD V sport 1 HD Norge Eleven Sports 1 HD portugal Sky Sport Football Italia Arena Sport 1 HD BIH Asr TV HD Football HD tjk beIN Sports Connect Telekom Sport 1 HD Rom Virgin Media Two Silk Universal Georgia Varzesh TV3 HD Farsi beIN Sports Haber HD TV3 Sport HD Baltic C More Sport 1 HD fin VTM 2 HD Look Sport+ HD SuperSport Premier League

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