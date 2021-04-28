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تشكيل مباراة باريس سان جرمان ومانشيستر سيتي والقنوات الناقلة

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محمود الجنايني 0 تبليغ

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قناة ليبا الرياضية  اعلن المدير الفني لباريس سان جرمان عن التشكيل الأساسي لمواجهة مانشيستر سيتي في دوري أبطال أوروبا وجاء التشكيل كالتالي:  

حراسة المرمى: نافاس. 

 

خط الدفاع:  فلورينزي، ماركينهوس، كيمبيمبي، باكير. 

 

خط الوسط: باريديس، فيراتي، جانا. 

 

خط الهجوم:  دي ماريا، مبابي، نيمار.

تشكيل باريس سان جرمان و مانشيستر سيتي 

بينما يدخل مانشستر سيتي مباراة باريس سان جرمان بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: ايدرسون. 

خط الدفاع:  والكر، دياز ، ستونز، كانسيلو. 

 

خط الوسط:  رودري، غوندوغان، دي بروين. 

 

خط الهجوم:  محرز، بيرناردو، فودين. 

 

أعلنت قناة ليبيا الفضائية المفتوحة نقل مباراة باريس سان جرمان ومانشيستر سيتي في إطار منافسات دور قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ويمكنك إستقبال القناة على التردد التالي:  تردد قناة ليبيا الرياضية - التردد: 11766.

 

- القمر الصناعي: نايل سات.

 

- معدل الترميز: 27500.

 

- استقطاب: افقي.

 

- معامل تصحيح الخطأ: 43.

القنوات الناقلة لمباراة مانشيستر سيتي و باريس سان جرمان 

- جودة القناة: HD.

تردد قناة ليبيا الرياضية 1

- التردد: 11721.

 - القمر الصناعي: عرب سات.

- معدل الترميز: 27500.

- استقطاب: افقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 43.

- جودة القناة: HD. فيما أكدت العديد من القنوات والمنصات المشفرة والمفتوحة نقل مباراة باريس سان جرمان ومانشيستر سيتي منها :  Arena Sport 1 HD Serbia

Digi Sport 1 HD Romania

beIN Sports HD 1 English

TVP 1 HD

RTS Deux HD

SRF zwei HD

RSI LA 2 HD

Sky Sport 1 HD Germany

Sky Sport Uno Italia

Match Football 1

Tring Sport 1 HD

SuperSport Maximo 1

Futbol 2 HD

BT Sport 2 HD

Cosmote Sport 1 HD

Ziggo Sport Select HD

Club RTL

M4 Sport HD Hungary

beIN Sports HD 4 TR

Match! TV

CBC Sport HD

Movistar Liga de Campeones HD

Varzish Sport HD Kanal A Slovenija

TV3+ Denmark

BTV Action

TV 6 Sweden

HRT 2 HD

Tring Sport 1 HD

SuperSport Maximo 1

Futbol 2 HD

BT Sport 2 HD

Cosmote Sport 1 HD

Ziggo Sport Select HD

Club RTL

M4 Sport HD Hungary

beIN Sports HD 4 TR

Match! TV

CBC Sport HD

Movistar Liga de Campeones HD

Varzish Sport HD

LaLiga TV Bar

V Sport Premium HD

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

V sport 1 HD Norge

Eleven Sports 1 HD portugal

Sky Sport Football Italia

Arena Sport 1 HD BIH

Asr TV HD

Football HD tjk

beIN Sports Connect

Telekom Sport 1 HD Rom

Virgin Media Two

Silk Universal Georgia

Varzesh TV3 HD Farsi

beIN Sports Haber HD

TV3 Sport HD Baltic

C More Sport 1 HD fin

VTM 2 HD

Look Sport+ HD

SuperSport Premier League  

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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