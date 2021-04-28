/629083/تشكيل-مباراة-باريس-سان-جرمان-ومانشيستر-سيتي-والقنوات-الناقلة
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قناة ليبا الرياضية اعلن المدير الفني لباريس سان جرمان عن التشكيل الأساسي لمواجهة مانشيستر سيتي في دوري أبطال أوروبا وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: نافاس.
خط الدفاع: فلورينزي، ماركينهوس، كيمبيمبي، باكير.
خط الوسط: باريديس، فيراتي، جانا.
خط الهجوم: دي ماريا، مبابي، نيمار.
تشكيل باريس سان جرمان و مانشيستر سيتي
بينما يدخل مانشستر سيتي مباراة باريس سان جرمان بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: ايدرسون.
خط الدفاع: والكر، دياز ، ستونز، كانسيلو.
خط الوسط: رودري، غوندوغان، دي بروين.
خط الهجوم: محرز، بيرناردو، فودين.
أعلنت قناة ليبيا الفضائية المفتوحة نقل مباراة باريس سان جرمان ومانشيستر سيتي في إطار منافسات دور قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ويمكنك إستقبال القناة على التردد التالي: تردد قناة ليبيا الرياضية - التردد: 11766.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الترميز: 27500.
- استقطاب: افقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 43.
القنوات الناقلة لمباراة مانشيستر سيتي و باريس سان جرمان
- جودة القناة: HD.
تردد قناة ليبيا الرياضية 1
- التردد: 11721.
- القمر الصناعي: عرب سات.
- معدل الترميز: 27500.
- استقطاب: افقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 43.
- جودة القناة: HD. فيما أكدت العديد من القنوات والمنصات المشفرة والمفتوحة نقل مباراة باريس سان جرمان ومانشيستر سيتي منها : Arena Sport 1 HD Serbia
Digi Sport 1 HD Romania
beIN Sports HD 1 English
TVP 1 HD
RTS Deux HD
SRF zwei HD
RSI LA 2 HD
Sky Sport 1 HD Germany
Sky Sport Uno Italia
Match Football 1
Tring Sport 1 HD
SuperSport Maximo 1
Futbol 2 HD
BT Sport 2 HD
Cosmote Sport 1 HD
Ziggo Sport Select HD
Club RTL
M4 Sport HD Hungary
beIN Sports HD 4 TR
Match! TV
CBC Sport HD
Movistar Liga de Campeones HD
Varzish Sport HD Kanal A Slovenija
TV3+ Denmark
BTV Action
TV 6 Sweden
HRT 2 HD
Tring Sport 1 HD
SuperSport Maximo 1
Futbol 2 HD
BT Sport 2 HD
Cosmote Sport 1 HD
Ziggo Sport Select HD
Club RTL
M4 Sport HD Hungary
beIN Sports HD 4 TR
Match! TV
CBC Sport HD
Movistar Liga de Campeones HD
Varzish Sport HD
LaLiga TV Bar
V Sport Premium HD
RMC Sport 1
Polsat Sport Premium 1 HD
V sport 1 HD Norge
Eleven Sports 1 HD portugal
Sky Sport Football Italia
Arena Sport 1 HD BIH
Asr TV HD
Football HD tjk
beIN Sports Connect
Telekom Sport 1 HD Rom
Virgin Media Two
Silk Universal Georgia
Varzesh TV3 HD Farsi
beIN Sports Haber HD
TV3 Sport HD Baltic
C More Sport 1 HD fin
VTM 2 HD
Look Sport+ HD
SuperSport Premier League
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