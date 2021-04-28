نجوى فؤاد: مش ندمانة أني رقاصة

خلال برنامج شيخ الحارة، الذى تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، أطلقت الفنانة والراقصة نجوى فؤاد العديد من التصريحات حول مسيرتها الفنية، وآمالها المستقبلية.

نجوى فؤاد: رقصت قدام رؤساء كتير

وقالت الراقصة نجوى فؤاد، خلال برنامج شيخ الحارة:” رقصت قدام رؤساء دول كتير، ومنهم الرئيس السادات والرئيس محمد حسني مبارك، وأيضًا أجانب مثل هنري كسينجر، وغيرهم”.

وتابعت الراقصة نجوى فؤاد، قائلة:” أنا ماكنتش مبتذلة فى الزى، ورقصي ماكنش للإثارة بس كنت مركزة فى شغلي اوى، وأنا أول راقصة الملحنيين يتعاملوا معاها واعتزلت علشان هو واحد طالب مني “غنوة” خليعة وهى أغنية “اية الأس توكي دا”.

نجوى فؤاد: أنا نسيت موسيقى الرقص

وفيما يتعلق باستمرارها فى الرقص، قالت نجوى فؤاد:” أنا نسيت الموسيقى بتاعة الرقص، وكل الغرائز عندي راحت، حتى أن الناس بتعزمني ويطالبوا أني أرقص لكني برفض.

وتابعت، لما بشوف المعجبين بحس أن الدنيا لسة بخير، بيحموا المرأة ولو خانوا يخانوا بصدق، أنا مش خجلانة أني كنت رقاصة ولا ندمانه بل سعيدة”.