/629085/خالد-الغندور-ساخرا-من-الأهلي--ايه-الفيلم-الهندي-ده

سخر خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق و مذيع قناة النادي الأبيض الرسمية من النادي الأهلي بشأن إعتراض الأخير على ضغط المباريات في الوقت الحالي، مشددا على أن الفارس الأبيض يتعرض لنفس الضغوطات في الأوقات الحالية.

وكتب خالد الغندور على صفحته الشخصة على الفيس بوك: " الزمالك لعب ماتشات أكثر من الأهلي مبارتين، والمارد الأحمر لعب ٣ ماتشات في كاس العالم و القائمة ٣٥ غير الناشئين".

وتابع الغندور: " الزمالك بيلعب كل ٣ أيام مثل الأهلي تقريبا و الزمالك، و المارد الأحمر نفس مباريات إفريقيا حتى الأن".

واختتم: " ايه بقي الفيلم الهندي ده".

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأحمر قال : " وجهنا خطاب للإتحاد المصري لكرة القدم نطلب فيه إعادة النظر في جدول ترتيب الدوري الممتاز،ولم نتلقى رد من الجبلاية حتى الأن".

وأختتم: " على معلول سيبدء التدريبات الجماعية في الأول من مايو المقبل قبل أن يدخل ضمن صفوف الفريق بالتدريج".

منافس الأهلي في دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا

يواجه النادى الأهلى في هذه الفترة ضغوطات كثيرة في سابقة لم تحدث في تاريخ الكرة المصرية ، وتتمثل في لعب الأحمر مباراة كل ثلاث أيام ، وذلك ضمن منافسات الدورى المصرى ، وأيضا مباريات دورى أبطال افريقيا التى تقترب ويبدأ الأحمر اللعب إفريقيا عقب مباريات الدورى بأربع أيام فقط ، ويواجه وأحده من الثلاث فرق " الترجى ، الوداد ، صن داونز " مما يثير قلق جماهير القلعة الحمراء.

ويلعب النادى الأهلى مؤجلاته في الدورى المصرى الممتاز ، وأتم لعب 15 مباراة وينتظر الجونة يوم 30 ابريل ، ثم غزل المحلة يوم 2 مايو، والاتحاد السكندرى يوم 6 مايو ثم قمة جديدة مع الزمالك المقرر لها ١٠ مايوالمقبل ، مع كل تلك المباريات يخشى الجهاز الفنى و جمهور المارد الأحمر من الانهيار وتكبد خسائر اكبر، وخوصا فيما يتعلق بالبطولة الإفريقية ، حيث يقبل الفريق على مباريات دور الـ 8 الإفريقي .