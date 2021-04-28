/629086/الدكتور-حسام-المندوه-بـندوة-تحيا-مصر-المواطن-غير-مطمئن-علي-تطوير-التعليم-حتي-الآن--ومحمد-صلاح-يكمل-تعليمه-أون-لاينحوار-فيديو-وصور

لدينا علامات استفهام .. والمدارس الخاصه مش جزارين

يري أن هناك العديد من علامات الإستفهام حول منظومة التعليم فى مصر،ويتطلع لتعليم مصري جذاب من خلال تطوير البشر وليس والحجر، أنه الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ونائب بولاق الدكرور مؤكدًا فى حواره لموقع دوت الخليج، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، أن تحديات المنظومة التعليمة كبيرة، ولكن المواطن سيطمئن عن يلمس شيئا من نتائج هذه التحركات علي أرض الواقع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدكتور حسام المندوه بـ«ندوة دوت الخليج »:المواطن غير مطمئن علي تطوير التعليم حتي الآن .. و«محمد صلاح يكمل تعليمه أون لاين»..«حوار فيديو وصور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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