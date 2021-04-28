/629087/محدث-لحظة-بلحظة-نتيجة-مباراة-باريس-سان-جيرمان-ومانشيستر-سيتي

إنطلاق المباراة بين مانشيستر سيتي و باريس سان جرمان

د2

تهديد أول من نيمار

د3

ضغط من السيتي لتسجيل الهدف الاول

د5

ضغط متواصل من مانشيستر سيتي و تراجع باريس سان جيرمان

د7

هودء في المباراة بين الفريقين

د8

تهديد من مبابي في يد ايدرسون

د10

توقف المباراة لعلاج لاعب السيتي

د12

ايدرسون ينقذ الهدف الأول من قدم نيمار

د15⚽️

ماركينيوس يسجل الهدددددددف الأول للباريس

ربع ساعة ????

تقدم باريس سان جيرمان بهدف نظيف

د18

ضغط من السيتي لتسجيل هدف التعادل

د20

نافاس ينقذ هدف التعادل

د27

باريس يهدر فرصة محققة من رأسية باراديس خلال ركنية

د30

ضربة حرة مباشرة للسيتي يسددها دي بروين ونافاس ينقذ الموقف ويخرج الكرة

د31

بطاقة صفراء أولي لجواو كانسيلو لاعب السيتي بعد تدخل قوي علي مبابي

د34

هجمات متتالية لباريس ودفاع السيتي يتصدي ويتألق، وينهي الموقف ايدرسون ويمسك الكرة

د37

السيتي يهاجم ويكسب ضربة ركنية، ودفاع باريس يشتتها

د40

هجمة من باريس وإرتباك علي الكرة من لاعبي الفريقين داخل منطقة الجزاء ونيمار يطالب بضربة جزاء

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تسديدة قوية من السيتي ونافاس يتألق ويتصدي

د43

ضغط من السيتي في محاولة تعديل النتيجة

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باريس يدافع ويعتمد علي المرتدات

د45

صافرة نهاية الشوط الأول

معلق مباراة باريس سان جيرمان اليوم

ويلتقي مانشيستر سيتي وباريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء في تمام التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا وتبث beIN Sports HD 1 أحداث اللقاء بين الفريقين بتعليق صوتي للمعلق جواد بدة.

تشكيل باريس سان جرمان أمام مانشيستر سيتي

حراسة المرمى: نافاس.

خط الدفاع: فلورينزي، ماركينهوس، كيمبيمبي، باكير.

خط الوسط: باريديس، فيراتي، جانا.

خط الهجوم: دي ماريا، مبابي، نيمار.

تشكيل مانشيستر سيتي أمام باريس سان جيرمان

بينما يدخل مانشستر سيتي مباراة باريس سان جرمان بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: ايدرسون.

خط الدفاع: والكر، دياز ، ستونز، كانسيلو.

خط الوسط: رودري، غوندوغان، دي بروين.

خط الهجوم: محرز، بيرناردو، فودين.

فيما أكدت العديد من القنوات والمنصات المشفرة والمفتوحة نقل مباراة باريس سان جرمان ومانشيستر سيتي منها :

Arena Sport 1 HD Serbia

Digi Sport 1 HD Romania

beIN Sports HD 1 English

TVP 1 HD

RTS Deux HD

SRF zwei HD

RSI LA 2 HD

Sky Sport 1 HD Germany

Sky Sport Uno Italia

Match Football 1

Tring Sport 1 HD

SuperSport Maximo 1

Futbol 2 HD

BT Sport 2 HD

Cosmote Sport 1 HD

Ziggo Sport Select HD

Club RTL

M4 Sport HD Hungary

beIN Sports HD 4 TR

Match! TV

CBC Sport HD

Movistar Liga de Campeones HD

Varzish Sport HD

Kanal A Slovenija