مسلسل موسى الحلقة 16..قصة حب بين محمد رمضان وسمية الخشاب

/629088/مسلسل-موسى-الحلقة-16قصة-حب-بين-محمد-رمضان-وسمية-الخشاب

مسلسل موسى الحلقة 16 شهدت أحداث وتفاصيل جديدة، حيث سيطرت حالة من الحزن والبكاء سيطرت على موسى بعد فشله في أن يجد عظام والدته حنفية المتوفيه ليضعه في المقبرة التي كان سيبنيها لها خصيصًا من اول مرتب قبضه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 16 بعدما بدأت علاقة محمد رمضان وسمية الخشاب تتطور رويدًا رويدًا إلى أن وصلت إلى الزواج.

تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 16

قامت حلاوتهم التي تجسد دورها الفنانة سمية الخشاب، بمواساة موسى على فقد جثة والدته، وحذرته للمرة الثانية من الاستمرار في عمليات تهريب البضائع من غزة، موضحة له صعوبة العمل في السوق والانغراس فيه، فأكد لها موسى ان السوق وما يحملة من تعب ومشقة لا يقارن بالحياة التي كان يعيشها من قبل، فقد كانت معيشته في الجبل وسط الذئاب والمطاريد، وانهي حديثه معها بأنه خُط الصعيد ولن يوقف عمل في السوق حتي يصل إلى ما يريده.

امسك الأهالي بالنصاب الذي ينتحل شخصية الفنان اسماعيل ياسين ليتهرب من دفع المال لأصحابه، وأكدت حلاوتهم انها كانت تشك فيه منذ اللحظة الاول، فلا يوجد مقارنة بينه وبين إسماعيل ياسين قائلة: " إيش جاب لجاب، التاني فنان وله هيبة لكن دا نصاااب".

وينتقل المشهد إلى شفيقة "هبة مجدي" التي عاشت بالإسكندرية مع الخواجاية الارمانية "فانيا"، حيث ذهب إليها شهاب باشا مدير النادي اليوناني التي تعمل به اثناء تواجدها على شاطيء البحر مع فانيا، فظنت شفيقة انه يطارها فوبخته بالكلام فقال لها انه يريد ان يتزوجها وطلب منها ان تفكر في الامر وسينتظر ردها.

تتوالى الأحداث وموسى ينجح في عملية وراء الاخرى، ويحقق مبالغ من المال ويحاول ان يثبت نفسه بين الرجال الكبار في السوق ويجعل لأسمه شأن الناس.

اما عن صباح زوجة شيخ البلد، فقد قامت بقص شعرها واصبح تصرفاتها غريبة بسبب جنونها من عدم استطاعتهم من أخذ طارهم من موسى، ورفضت تلبية اي طلب لزوجها حتى يقوم بقتل موسى وتخليصها منه، كما انها دفعت اموال لبعض الاشخاص لكي يأتوا لها بعنوان موسى.

واختتمت الحلقة بذهاب حلاوتهم إلى منزل شقيقها المعلم وهبة تستنجد به حتى يبعد موسى عن طريقه، لانها تدرك جيداً ان نهاية العمل مع وهبة تؤدي إلى السجن ولا ترضى لموسى الأذية، وحين سألها عن خوفها على موسى دوناً عن بقية الصبيان الذين يشتغلون معه، فاجئته بأنها تريد الزواج من موسى.