/629089/وكيل-خارجية-الشيوخ-نثق-فى-سياسة-مصر-ونواجه-تعنت-إثيوبي-مقلق-فيديو

تحدث وكيل لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، عفت السادات، عن مجمل اللقاء الذى جمع نواب الغرفة الثانية مع وزير الخارجية، سامح شكرى، اليوم، لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية والتى يأتي على رأسها ما يتعلق بملف سد النهضة، والتحديات التى تمس الأمن القومي المصرى.

وكيل خارجية الشيوخ يستعرض تفاصيل اللقاء الذى جمعهم بالوزير

وقال وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عفت السادات، خلال حديثه لموقع دوت الخليج، وزير الخارجية أحاطنا أثناء اللقاء بالمستجدات التى تتعلق بسد النهضة، وقدم طرحًا حول كيفية إدارة الملف.

وكيل خارجية الشيوخ: حديث الوزير أثار قلقنا

وتابع عضو مجلس الشيوخ، عفت السادات، قائلًا:" بقدر ما طمأنا بأن مصر دارسة للموضوع كويس، وبشكل دقيق إلا أنه أثار فى نفوسنا قلق نتيجة تعسف الجانب الإثيوبي وعرضه للقضايا بوجهة نظر مغايرة".

واستكمل وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قائلًا:" تلك النظرة المغايرة، تتنافى تمامًا مع ما تم التوافق إليه من اتفاقيات سابقة، ونتمنى أن التحديات القادمة أن تنتهى تلك السياسة الخارجية المتوازنة والمتفهمة لكل المتغيرات اللى حاصلة فى المحيط الدولى، بالنجاح".

وكان وزير الخارجية سامح شكرى، قد أكد خلال اللقاء، أنه حريص علي التنسيق مع المجالس النيابية والالتقاء بنواب مجلس الشيوخ، الذي له دور في دعم السياسة الخارجية للدولة المصرية في ظل التحديات التي لاتزال تؤثر على استقرار الأمن القومي المصري والإقليمي.

وتابع وزير الخارجية، سامح شكرى خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الحي عبيد، لمناقشة التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية:” إن أزمة سد النهضة تواجه تعنت إثيوبي، فقد رفضوا بعض الوساطات لحل الأزمة”.