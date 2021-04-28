مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 16..إغتصاب شقيقة مصطفى شعبان

/629090/مسلسل-ملوك-الجدعنة-الحلقة-16إغتصاب-شقيقة-مصطفى-شعبان

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 16 من مسلسل ملوك الجدعنة بطولة عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان، مع استمرار زاهي العتال في الانتقام من سرية وسفينة عن طريق إيذاء أحبائهم

تفاصيل مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 16

اختطف زاهي العتال نجلاء شقيقة سفينة واعتدى عليها بالضرب بعد شروعها في قتله بسبب قتل ابنتها حبيبة، ثم عرضها للاغتصاب، وأمر رجاله بإلقائها في الشارع.

شقيقة فاتن تهاجمها بسبب اكتشافها على سرير سفينة

تحاول فاتن إقناع أختها عواطف، ولكن تهاجمها عواطف وتخبره بأنها رأت كل شيء بعينها، تخبرها فاتن بأنها ذهبت بسبب رسالة أرسل فيها بأن سرية مع أحد النساء في بيت سفينة، تكذبها أختها وتخبرها بعنف أنها جلبت العار للمنزل وأنها كان يجب أن تخرج من منزلهم والحارة للابد، وحذرتها من التعامل معاها ومع أولادها، كل هذا الحديث كان يستمع له والد فاتن فيذهب للصلاة وأثناء عودته يخبره عنتر بأنه مستعد لمساعدته بالزواج من فاتن لينهي هذه الفضيحة، فيوافق والد فاتن على طلبه.

سرية يلجأ لوالدته عطية بعد شكه في خيانة فاتن وسفينة له

يذهب سرية لوالدته عطية حتى يطمأن على صحتها، ولكنها تشعر بتغيره فتسأله عن حاله وحال سعيد ثم تسأله عن فاتن، فيخبره بأنه انفصل عنها، وأن حبها كان خدعة، تسأله عن علم سفينة بذلك فيخبرها بأنه لا يرد سماع هذه الأسم مرة أخرى، ويوعدها بأنه سيبذل كل جهده كي يكشف من وراء سجنها.

روان تنصدم بعد عملها بموت حبيبة

تصل روان للحارة قاصدة بيت سفينة لتطمأن عن نجلاء، فيخبرها سفينه بأن بحثه في جميع الأماكن لم يجدي نفعًا لدرجة أنه ذهب إلى قبر حبيبة ولكنه لم يجدها ايضًا، فتنصدم روان بعد معرفتها بما حدث لحبيبة، وتسأله عن سرية فيخبرها بأن سرية نسى كل ما بينهم وصدق خيانة سفينه له، ولكنه بعشره بسبب مايتعرض له من مشاكل وصدمات هو أيضًا.

عم سيد يجبر فاتن على الزواج من عنتر

تحاول فاتن التحدث مع والده بأن جميع ما حدث كذب، وأنها بفعل أحد يريد كسرها، ولكن لم يصدق عم سيد كلامها، ويخبرها بموافقته على طلب عنتر بالزواج منها، مبررًا بأن لن يوافق أحد بها بسبب فعلتها التي جلب له العار، تخبره فاتن برفضها لكنه يقرر رغمًا عنها بزواجها من عنتر.

خروج سيف زاهي العتال من تهمة الاغتصاب

ينتقل المشهد إلى الحكم على سيف زاهي العتال، الذي ينتهي ببراءته بعد إجبار الفتيات على الاعتراف بأنه ليس الفاعل وانما شخص انتحل شخصيته، وبالفعل يأتي شخص آخر إلى المحكمة ويعترف بأنه انتحل شخصية سيف زاهي العتال وهو من قام بجميع قضايا الاغتصاب المنسوبة إليه وتتعرف عليه الفتيات، لينجح زاهي العتال في إنقاذ ابنه سيف من السجن في تهمة الاغتصاب.

صدمة مصطفي شعبان بعد معرفته باغتصاب شقيقته

عندما تصل روان لمنزلها، يقوم زوجها باختطافها، ويخبرها بأنه لن يطلقها لانه لازال يحبها، تخبره بأنه لم تعد تحبه، فيأمر بأن يتم حبسها حتى تعود لعقلها مرة اخرى، لتنتهي الحلقة 16 من مسلسل ملوك الجدعنة بصدمة مصطفى شعبان بعدما يعرف من ظابط الشرطة بالعثور على شقيقته نجلاء بعد تعرضها للضرب والاغتصاب.