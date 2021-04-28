/629091/كنا-صغيرين-وقتها-عمرو-مصطفى-يكشف-سبب-خلافاته-مع-تامر-حسني

قال الملحن عمرو مصطفى أن أي إنسان له اشياء شخصية مُحتمل أن يشاركها مع الجمهور، ولكنه لا يضع له ولاسرته اي صور شخصية على السوشيال ميديا، مشيرا إلى العلاقة القوية التي تربطه مع زوجته والتي دامت لـ 18 سنة.

عمرو مصطفى: لجان إلكنرونية تهاجمني

وأضاف الملحن عمرو مصطفى أنه يوجد لجان إلكترونية تابعة لبعض الفنانين تقوم بمهاجمته، مشيرا إلى أنه عندما يقوم بنشر شيئ على السوشيال ميديا تكون بهدف التوضيح فقط، وليس الخيانة كما يدعي البعض.

عمرو مصطفى: ليس لدي مشاكل مع أحد

وأكد الملحن عمرو مصطفى على عدم وجود مشاكل بينه وبين النجوم الكبار، لافتا إلى وجوود أعمال تجمعه مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، والفنانة إليسا، ومحمد منير وراغب علامة خلال شهر رمضان .

ولفت” مصطفى” إلى أن الملحن شريف تامر من أكثر الملحنيين موهبة في جيله، موضحا انه أفتقده بعدما قرر الإختفاء.

وعن سبب هجومه لتامر حسني بسبب لقب نجم الجيل قال الملحن عمرو مصطفى “ كنا صغيرين وقتها، والأمر مختلف الأن”

وأشار الملحن عمرو مصطفى إلى أن هناك كثير من الأغاني قام بلتحينها للنجوم الكبار، موضحا” أغنية أحلى حاجة فيكي لحماقي أنا اللي عاملها، ويوم ورا يوم لسميرة سعيد، وبشرة خير للنجم حسين الجسمي، وأغاني كثيرة للنجم عمرو دياب، أيضا قام بعملها.

برنامج العرافة

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.