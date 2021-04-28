/629092/اول-تعليق-من-حسام-البدري-بعد-قرعة-بطولة-كأس-العرب

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، في تصريحات صحفية، بعد إجراء قرعة بطولة كأس العرب أمس علي الأراضي القطرية، علي مجموعة مصر في البطولة، وعلق علي وقوع منتحب الجزائر في المجموعة.

قال: “ في البداية انا سعيد جداً كمنصب مدير فني للمنتخب الأول، ومشاركة منتخبنا في تلك البطولة في أول نسخة لها، وعلي الملاعب التي ستقام عليها بطولة كأس العالم، وهذا سيعطينا ثقة أكثر في الفترة القادمة”.

وواصل: “ كان لدي إحساس كبير بوجود منتخب الجزائر الشقيق والذى يعتز به فى مجموعتنا، وأن المنافسة ستكون كبيرة فى هذه المجموعة نظرا لرغبة الجميع فى الظهور بمستويات كبيرة خلال هذا العرس العربي الكبير.

وأضاف: “ أتمنى من لاعبي المنتخب وجهازه المعاون تحقيق كل الأهداف المطلوبة وتلبيه طموحات الجماهير وإرضاء تطلعاتها بمشاهدة منتخب مصر، والذي نعتز ونفتخر به جميعا في مقدمة الدول والتواجد في المحافل الدولية والمنافسة عليها بما يليق بمكانه مصر على كافة الأصعدة.

وأردف: “ المنتخب الوطني يمتلك عناصر خبرة وجديدة وبالوقت والمباريات والاحتكاك المطلوب نستطيع تكوين منتخب قوي يليق باسم مصر وإعادة البسمة والسعادة لكل الجماهير، مشيرًا لرغبته الكبيرة هو وجهازه على بذل كل ما في وسعهم من أجل جماهير الكرة المصرية بإعادة الزمن الجميل للمنتخب”.

واختتم: “ أوجه خالص الشكر وامتناني للجميع على مساندتهم ودعمهم لي، بعد سيل الرسائل والمكالمات التي تلقاها في هذه المحنه بعد إصابته بكورونا مع أفراد أسرته”.