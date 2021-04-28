/629093/حازم-عمر-مصر-تتمتع-بحركة-ونفوذ-فى-محيطها-الإقليمي-فيديو

استعرض رئيس حزب الشعب الجمهورى، وعضو مجلس الشيوخ، حازم عمر، تفاصيل اللقاء الذى جمع نواب الغرفة الثانية بوزير الخارجية سامح شكرى، والذى تناول عددًا من الملفات الدولية والإقليمية وخاصة ما يتعلق بملف سد النهضة الإثيوبي.

وقال عضو مجلس الشيوخ، حازم عمر:” تناولنا خلال اللقاء مع وزير الخارجية سامح شكرى، ما يتعلق بكل الملفات الشائكة بشأن سد النهضة والقضايا الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية بين مصر وأمريكا، والمنطقة العربية والجانب الإفريقى، فقد تطرقنا إلى كل ما يشغل الرأى العام المصرى، بشكل علمي دقيق وتحليلات منضبطة، التى من شأنها أن يقوم مجلس الشيوخ أن يقوم بدوره المعاون بالنسبة للدولة المصرية، فهذه القضايا تمثل أولوية بالنسبة لنا”.

وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعضو مجلس الشيوخ، حازم عمر:” مصر دولة تتمتع بحركة ونفوذ وتأثير فى محيطها الإقليمي والعربى والأفريقي، وعلى تواصل مع وزارة الخارجية، ونحن وعلى شبة وفاق مع وزارة الخارجية فى الخطوات المستقبلية التى لا قدر لها يمكن اتخاذها”.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية سامح شكرى، قد أكد خلال اللقاء، أنه حريص علي التنسيق مع المجالس النيابية والالتقاء بنواب مجلس الشيوخ، الذي له دور في دعم السياسة الخارجية للدولة المصرية في ظل التحديات التي لاتزال تؤثر على استقرار الأمن القومي المصري والإقليمي.

وتابع وزير الخارجية، سامح شكرى خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الحي عبيد، لمناقشة التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية:” إن أزمة سد النهضة تواجه تعنت إثيوبي، فقد رفضوا بعض الوساطات لحل الأزمة”.