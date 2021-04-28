في ذكرى ميلاد نور الشريف الـ 75..تعرف على أبرز محطات مشوراه الفني

/629094/في-ذكرى-ميلاد-نور-الشريف-الـ-75تعرف-على-أبرز-محطات-مشوراه-الفني

لُقب بصائد الجوائز والأستاذ، حفر أسمه في وجدان الجمهور العربي، دعامة من دعائم الفن المصري، أمتعنا بأعماله الدرامية والسينمائية التي جسد فيها دور الأب الحنون والزوج المسئول ببراعة، أضاف للفن سمة التنوع والإبداع، مدرسة بذاته ونجم جيله، من الفنانين المخضرمين في الوسط الفني، هو الفنان القدير الراحل نور الشريف الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده الـ 75.

دوت الخليج يرصد أبرز المحطات الفنية في حياة نور الشريف، بعدما تصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي، كما احتل الصدارة في قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير "جوجل".

السيرة الذاتية لنور الشريف

يُدعى محمد جابر محمد عبد الله والشهير باسم نور الشريف، وُلد في 28 إبرير 1946 في الخليفة بالقاهرة، بدأ التمثيل في المدرسة حيث انضم إلى فريق التمثيل بها، كما كان لاعبًا في أشبال كرة القدم بنادي الزمالك، بدأ حياته الفنية عام 1964 وكان الأول على دفعته بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ورحل عن عالمنا في 11 أغسطس 2015 بعد صراع دام طويلًا مع مرض السرطان.

محطات نور الشريف الفنية

في السينما:

قدم ما يزيد عن 170 فيلمًا في مشواره السينمائي، التي كانت بدايته مع فيلم "قصر الشوق" عام 1966، ومن ثم فيلم "العاشقان" عام 1999 الذي خاض من خلاله تجربة الإخراج للمرة الأولى، ومن أبرز أعماله السينمائية فيلم "دم الغزل"، "الحفيد"، "حبيبي دائمًا" و فيلم "مسجون ترانزيت".

في التليفزيون:

كما تألق نور الشريف أيضًا في التليفزيون فهو مارد الدراما المصرية، مهما مر من وقت لا تزال أعماله الدرامية الأقرب إلى الجمهور العربي، ومن أشهرها: مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، "حضرة المتهم أبي"، "عائلة الحاج متولي"، "الدالي"، "العطار والسبع بنات" ومسلسل "الرجل الآخر".

كما قدم برنامج تليفزيوني بعنوان "شوف بختك"، وعدد من المسرحيات منها مسرحية "الأميرة والصلعوك"، "يا مسافر وحدك" و "القدس في يوم آخر"، وحصل على 50 جائزة خلال مسيرته الفنية التي تقرب من ال 45 عامًا.

وبعد هذا المشوار الحافل بالإبداع، فنور الشريف هو الغائب الحاضر بأذهان الجمهور، التي لازالت ذكراه مخلدة بأعماله العظيمة مهما مر من وقت على رحيله، فتاريخه الفنى لا تستطيع السنوات تهميشه.