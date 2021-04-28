/629095/الشوط-الأول-البرازيليون-يسيطرون-علي-المباراة-وباريس-تتقدم-بالنتيجة-علي-السيتي

انتهت احداث الشوط الأول بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، بنتيجة هدف دون رد من الفريق الباريسي، في لقاء ذهاب الدور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا، علي ملعب حديقة الأمراء معقل فريق باريس.

تقدم أصحاب الأرض باريس سان جيرمان في نتيجة المباراة في الدقيقة 15 من عمر المباراة عن طريق البرازيلي ماركينيوس، من خلال ركنية نفذها الأرجنتيني دي ماريا، وأرتقي عليها ماركينيوس وأسكنها الشباك علي يمين مواطنه إيدرسون حار مانشستر سيتي.

واصل أصحاب الأرض الضغط في المباراة في محاولة تسجيل الاهداف والتقدم في النتيجة، في غياب تركيز لاعبي مانشستر سيتي في أحداث المباراة، والتفوق لباريس سان جيرمان في منتصف الملعب، في الإستحواذ علي الكرة.