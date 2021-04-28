مسلسل نسل الأغراب الحلقة 16..الحزن يخيم على الأبطال بعد وفاة منة فضالي

/629096/مسلسل-نسل-الأغراب-الحلقة-16الحزن-يخيم-على-الأبطال-بعد-وفاة-منة-فضالي

شهدت الحلقة 16 من مسلسل "نسل الأغراب" أحداث مثيرة، بدايًة من سقوط عزيزة -منة فضالي- على الأرض فاقدة الحياة، ومن ثم اتجهت ابنتها رغدة -ملك أحمد زاهر- إلى سراية خالها عساف الغريب -أحمد السقا- وأخبرته وهي منهارة بوفاة والدتها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 16 من مسلسل نسل الأغراب، التي شهدت وفاة عزيزة الغريب، والشجار الأول بين أحمد مالك وأحمد داش، فضلًا عن انتقال ملك أحمد زاهر إلى بيت دياب.

أحمد السقا يحزن على أخته

اتجه عساف باكيًا إلى بيت أخته عزيزة، حيث وجد جثمانها ملقى على الأرض، وأخبرها أنه كان غضبان منها بسبب عدم سؤالها عليه أثناء تواجده بالسجن، ولكن عندما علم بخبر موتها حزن وبكى فهي بذلك لازالت غالية على قلبه.

محمد دياب ينهار بسبب موت حبيبته

تلقى علي الغريب -محمد دياب- مكالمة هاتفية من والدته نجاة، أثناء تواجده في مكتبه، أخبرته فيها وهي تبكي بوفاة عزيزة، فانهار وانهالت دموعه واسترجع ذكرياته معها عندما كانا مع بعضهما بقصة حب، حتى دخل عليه صديقه أحمد وسأله عن سبب حالته هذه فأخذ يردد "حبيبتي ماتت"، ووصفها بأنها أغلى ما في حياته وعبر له عن حزنه بسبب عدم قدرته على توديعها فطلب منه الأخير أن يقرأوا لها الفاتحة.

أمير كرارة يبوح لمي عمر عن كرهه لأخيها

انتقل المشهد التالي إلى سراية غفران الغريب -أمير كرارة-، حيث يجلس هو وزوجته جليلة -مي عمر- وأولاده حمزة -أحمد مالك- و سليم -أحمد داش- يتناولوا الطعام، وحدثت بين جليلة وغفران مشادات كلامية، حيث أخبرها الأخير أن محاولة قتل علي أخيها لم تحزنه ولا يفرق معه، فأكدت عليه أن من يكره أخواتها تكرهه.

أمير كرارة يمنع مي عمر من تقديم العزاء بمنة فضالي

وأثناء حديثهما دخل رجل غفران وأخبره بوفاة عزيزة، فرمى غفران بالحديث على كون علي ينفطر قلبه الآن، فطلبت جليلة من حمزة أن يستعد حتى يذهبا للعزاء، فصرخ فيها غفران ومنعها من الذهاب.

حبس مصطفى الغريب 4 أيام على ذمة التحقيق

عُرض مصطفى الغريب على النيابة، وأنكر فعلته مع علي، فحُبس 4 أيام على ذمة التحقيق، وأثناء خروجه من مكتب المحقق أخبره والده بوفاة عزيزة فصرخ في والده أن يأتي له بأكثر من محامي حتى يتم الإفراج عنه.

محمد جمعة يعادي محمد مهران

أقام ديماري -محمد جمعة- عزاء أخته عزيزة، وجاءت إليه زوجته حسنى لموأساته، وأعرب لها عن غضبه من سعادة -محمد مهران- بسبب عدم مجيئه وأنه بذلك أصبح بالنسبة له ميت كعزيزة.

سألت فاطمة -ريم سامي- عساف الغريب عن سبب عدم ذهابه للعزاء فجاوبه بأنه ليس لديه أحد هناك ليحزن عليه.

أحمد مالك وأحمد داش يتشاجران من أجل ريم سامي

حذر حمزة أخيه سليم بعدم الاقتراب من فاطمة لأنهما يحبان بعضهما، فعاند فيه سليم ورفض الابتعاد عنها، فاشتبكا مع بعضهما حتى فصل بينهما عمهم سعادة.

ملك أحمد زاهر تقيم ببيت محمد دياب

اجتمعت رغدة وجدها محفوظ في بيت علي الغريب ووالدته نجاة بحضور عساف الغريب، واتفقوا مع محفوظ على إقامة رغدة ببيت علي ووالدته، وحاول محفوظ الرفض ولكن عساف أرغمه على ذلك.

تخيير مي عمر بين أحمد السقا وأمير كرارة على وشك الحدوث

انتهت أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 16 بذهاب جليلة وزوجها غفران إلى بيت علي، وقدم الأخير العزاء له ومن ثم طلب منه أن يحضر عساف لتخيير جليلة بينهما.