«مُصاب كورونا».. الخطيب يكشف سبب غياب حسن حمدي عن تكريم الأهلي

/629097/مصاب-كورونا-الخطيب-يكشف-سبب-غياب-حسن-حمدي-عن-تكريم-الأهلي

كرم محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي المستشار محمود فهمي بالقلادة الذهبية للنادي عى خلفية عطائه للنادي الأحمر و القلعة الحمراء وذلك خلال إحتفالية أقيمت في فرع الجزيرة بحضور لفيف من عشاق وأعضاء وقدامي القلعة الحمراء.

وقال محمود الخطيب: " مرينا بأزمات متعددة خلال الفترات الماضية، ولكننا ألتزم إتخاذ الطرق القانونية التي أعتدنا عليها في الأهلي، وتلك هي مبادئ المارد الأحمر، وفي بعض الأحيان كنت أشعر بالضيق فألجا لها للمستشار محمود فهمي ومستشاري النادي".

وتابع الخطيب: " أتقدم بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة بسبب إصرارهم على تكريم المستشار محمود فهمي ، والرئيس السابق حسن حمدي أعتذر عن الحضور بسبب تواجد حالة فيروس كورونا في أحد أفراد عائلته، ولذك هذا الكرسي هو لحسن حمدي ".

الخطيب يتحدث عن انجازات محمود فهمي مع الأهلي

وواصل رئيس النادي الأهلي: " ربنا يجازي المستشار محمود فهمي على المجهود الكبير للنادي الأهلي، هو وأمثالة دائما يحبون المارد الاحمر، وفي حالة تواجد مشكلة أضعها امامه وحينها أستطع الذهاب للمنزل لأني على دراية كاملة بأنه قادر على حلها".

وواصل الخطيب: " أتقدم بكامل الشكر لكل الحضور في تكريم المستشار محمود فهمي، وكذلك جميع مستشارى المارد الأحمر".

الأهلي يكرم محمود فهمي ويمنحه قلادة القلعة الحمراء

واختتم: " مجلس النادي الأهلي يفكر منذ فترة كيفية تكريم النماذج التي أعطت كثيرا لأبناء النادي الأحمر".

وقال المستشار محمود : أشكر عضو مجلس ادارة النادي الأهلي على هذا التكريم، ونحن دائما في خدمة القلعة الحمراء، وأتقدم بالشكر الخاص للكابتن محمود الخطيب مع كافة زملائي في القلعة الحمراء ".

وتطرق المستشار محمود فهمي للحديث عن الذكريات مع صالح سليم في النادي الأهلي والمسيرة الحافلة بالعطاء و الخدمة لكيان القلعة الحمراء.

ومنح مجلس إدارة القلعة الحمراء قلادة النادي الأهلي الذهبية" للمستشار محمود فهمي، أعلى درجات التكريم عرفان بما قدمه، ومساهماته لرفعة النادي والدفاع عن قضاياه متطوع في كل المحافل.

فيما يحضر الحفل مجلس الإدارة ولفيف من قيادات النادي، وعائلة المستشار محمود فهمي التي تم توجيه الدعوة إليها.

يذكر أن قلادة النادي الأهلي الذهبية تم تصميمها بمواصفات خاصة لتليق بالنادي ومكانته وبقيمة المكرمين من أبنائه المخلصين.