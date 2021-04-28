فيديو.. وزير الأوقاف: حماية الأشقاء المسيحيين وكنائسهم جزء من عقيدتنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف جمعة، فى تصريحات صحفية، أن أى اعتداء على أى مسيحى هو اعتداء على المصريين جميعا، وأى اعتداء على ممتلكات المسيحيين هو اعتداء على ممتلكاتنا جميعا، مؤكدا أن الاعتداء على الكنائس كالاعتداء على المساجد.
وأوضح جمعة، أن حماية الأشقاء المسيحيين وكنائسهم هو جزء من عقيدتنا.
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