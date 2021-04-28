رئيس مدينة إسنا يتابع عددا من المشروعات الجارى تنفيذها ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - تابع رئيس مركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر إبراهيم نصير، اليوم، عددا من المشروعات الجارى العمل بها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، يرافقه عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز وصالح غانم رئيس قرية النجوع.





بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء سور مدرسة إسنا الثانوية الزراعية بالنواصر والجارى العمل بها، وأيضا تفقد أعمال صيانة مدرسة السلام الابتدائية بالنجوع والتى تضمنت صيانة الكهرباء والدهانات والصرف الصحى والأثاثات ورفع كفاءة المدرسة بالكامل بإشراف من الهيئة العامة للأبنية التعليمية. وتفقد رئيس مركز ومدينة إسنا، أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والجارى العمل بها بأقطار مختلفة بقرى النجوع بحرى والنجوع قبلى.

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