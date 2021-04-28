البريد: تغذية جميع الماكينات لصرف المعاشات خلال الإجازة

جدة - نرمين السيد - وأوضح فاروق، فى تصريحات له اليوم، أنه تم تغذية جميع ماكينات الصراف الآلى على مستوى الجمهورية وتم تشكيل لجنة متابعة على أعلى مستوى لمتابعة تغذية ماكينات الصراف الآلى على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة.

وأضاف، أنه سيتم عودة العمل بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية يوم الثلاثاء المقبل.