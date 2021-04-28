نصيحة من قلبى.. هانى الناظر يقدم روشتة لقضاء إجازة الأيام الخمس

جدة - نرمين السيد - وكتب الناظر خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "نصيحة من قلبى.. كيف وأين تقضى إجازة الخمس أيام القادمة ؟ اقضيها كاملة مع أسرتك فى البيت دون خروج نهائيا واستمتع بالجلوس معاهم وانتهز الفرصة وطلعوا صوركم القديمة واتفرجوا عليها وراجعوا ذكرياتكم القديمة والأيام الحلوة اللى مرت عليكم". وتابع الناظر: "استبعدوا أيام النكد والخناقات طبعا وممكن تشوفوا برامج ماسبيرو زمان على التليفزيون المصرى وفرصة نقعد مع الأولاد ونقرب منهم ونسمع لهم خاصة أن أيام العمل كثيرة وبتشغلنا عنهم وإذا كانوا أطفالا صغار نعد لهم ألعابا لطيفة". وأضاف: "خدوا راحة كاملة وحضروا أكلات جميلة بتحبوها وانسوا العالم ومشاكله واجتمعوا كأسرة صغيرة وهى دى فعلا اللمة الحلوة، استمتعوا بإجازة هادئة وجربوا وادعوا لى".

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