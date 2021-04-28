قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات خلال فترة العطلة الرسمية. وأضاف فى بيان له اليوم، أنه تم تغذية كافة ماكينات الصراف الآلى على مستوي الجمهورية، وتم تشكيل لجنة متابعة على أعلى مستوى لمتابعة تغذية ماكينات الصراف الآلى على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة، وسيتم عودة العمل بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية يوم الثلاثاء المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البريد: تغذية ماكينات الصراف الآلى على مستوى الجمهورية لصرف المعاشات خلال العطلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.