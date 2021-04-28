باريس سان جيرمان يحسم الشوط الأول أمام مانشستر سيتي بهدف.. فيديو

أنهى باريس سان جيرمان الفرنسي الشوط الأول من مواجهة ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، متقدما بهدف، في المباراة التي تجمهع الفريقين، على ملعب "بارك دي برانس"، في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2020-2021.

سجل البرازيلي ماركينيوس الهدف من ضربة رأس رائعة في الدقيقة 15 إثر عرضية متقنة من أنخيل دي ماريا من ركلة ركنية.

وكان باريس سان جيرمان الطرف الأفضل طوال أحداث الشوط الأول وشكّل لاعبوه خطورة كبيرة على مرمى المنافس.

وكانت أخطر هجمات السيتي عن طريق فيل فودين في الدقيقة 42، بعد أن سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها ببراعة الحارس كيلور نافاس.

باريس سان جيرمان ضد مان سيتي

وتأهل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري الأبطال، بعد التغلب على بايرن ميونخ 3-2 في ذهاب ربع النهائي علي ملعب "إليانز أرينا"، والخسارة أمامه بالإياب 0-1.

كما صعد مانشستر سيتي إلى نفس الدور، بعد الفوز علي بروسيا دورتموند 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويدير قمة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الحكم الألماني فيليكس بريش.باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: فلورينزي - ماركينيوس - كيمبيمبي - باكير.

خط الوسط: ماركو فيراتى - إدريسا جايا - باريديس.

خط الهجوم: آنخيل دى ماريا - نيمار - كيليان مبابى.مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: ووكر - روبن دياز - ستونز - كانسيلو.

خط الوسط: كيفن دى بروين - رودري - جوندوجان.

خط الهجوم: رياض محرز - برناردو سيلفا - فيل فودين.

فرحة ماركينيوس بالهدف

نجوم باريس سان جيرمان تحتفل بالهدف