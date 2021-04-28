/629098/النائبة-عايدة-نصيف-ندعم-خيارات-الدولة-المصرية-للحفاظ-علي-حقوقنا

قالت الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها بحضور السفير سامح شكرى وزير الخارجية، ازمة سد النهضة والتحديات والحلول المطروحة؛ مؤكده الدعم الكامل لخطوات الدولة في مواجهة الازمة الحالكة مع ضرورة الإصطفاف الوطني بشأن هذا الملف لاعتبار مياه نهر النيل أمن قومي بالدرجة الاولي.

أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ: مصر تبذل جهودًا دبلوماسية رائدة

وأضافت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في تصريح خاص لـ" دوت الخليج "، أن مصر تبذل جهود بلوماسية رائدة في هذا الملف الإستراتيجي والهام جدا بالنسبة لدولتي مصر والسودان، وهناك ضرورة ملحة علي تكثيف الجهود الخارجية للحشد الدولي والإعلام الداخلي والخارجي تعضيد الدور المصري في المطالبة بحقوقها الأصيلة في المياه.

عايدة نصيف: هناك دورًا هامًا من الجانب النيابي

وأشارت النائبة عايدة نصيف، إلي أن هناك دورًا هاما من الجانب النيابي لدعم التحركات المصرية علي الصعيدين الدولي والإقليمي، واولوية تعزيز العلاقات والتعاون المصري مع الاشقاء من بلدان القارة الإفريقية، ولاسيما التوسع في اقامة مشروعات مشتركة وتعاون اجتماعي واقتصادى للوصول إلي تنمية مستدامة وشاملة بين مصر وجميع ابناء النيل.

وتابعت:" ان الجميع يشهد للجهود الدبلوماسية المصرية الرائدة في التعامل مع هذا الملف الهام، رغم التعنت الأثيوبي مازالت بلادنا تتحرك بصورة مكوكية لمواجهة هذا التحدى بصورة دبلوماسية تعبر عن قدر مصر ومكانتها".

وحضر اجتماع اللجنة اليوم حضور الدكتور عبد الحى عبيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والدكتورة عايدة نصيف امين سر لجنة العلاقات الخارجية، والدكتور عفت السادات وكيل اللجنة، ومشاركة رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ الفريق أسامة الجندى، النائب محمد هيبه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ.