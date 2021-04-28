/629099/صبورة-السيد-تطوير-منظومة-التعليم-شهدت-طفرة-نوعية-في-عهد-السيسي

أشادت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، بحرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تطوير منظومة التعليم، حيث اجتمع بالخبراء اليابانيين المشرفين علي منظومة المدارس المصرية اليابانية للتعرف على تجربتهم منذ بدء عملهم في مصر، مؤكدة أنه منذ أن تولى الرئيس حكم البلاد وهو يضع على رأس اولوياته استراتيجية بناء الانسان وتنشئة أجيال تتمتع بقيم إنسانية وأخلاقية تؤهلها للتفاعل الإيجابي مع المجتمع.

صبورة السيد: تطوير منظومة التعليم شهدت طفرة نوعية

وأكدت عضو مجلس النواب، صبورة السيد، خلال البيان الصادر لها، على الجهد الكبير المبذول من قبل الخبراء اليابانيين في المشروع القوميون المدارس المصرية اليابانية الذي يأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري منذ النشء، من خلال اتباع نظام تعليمي شامل يوازن بين الشق الأكاديمي، وبين تنمية القدرة الذاتية على التفكير والابتكار، وذلك بهدف تكوين الشخصية المتوازنة لدى الطلاب، وتنشئة أجيال تتمتع بقيم إنسانية وأخلاقية تؤهلها للتفاعل الإيجابي مع المجتمع.

صبورة السيد تشدد على ضرورة العمل على ترسيخ نظام التعليم الياباني

واشارت عضو مجلس النواب، صبورة السيد، إلى ضرورة العمل على ترسيخ أسس نظام التعليم الياباني في مصر خاصة وأنه يهدف إلى بناء وصقل شخصية الأطفال ورفع مستوى رغبتهم في التعلم، والعمل الجماعي، والقيادة، واكتساب مهارات التفكير الإبداعي والقدرة على تحقيق الأهداف.

وأضافت النائبة ، ان منظومة التعليم المصري بداية من الابتدائية حتى الاعدادية والثانوية شهدت طفرة ونقله نوعية وفريدة في عهد الرئيس السيسي.