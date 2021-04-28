غادة عبدالرازق وريهام عبدالغفور خارج السباق الرمضاني 2021..تفاصيل

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خرج عدد من المسلسلات الرمضانية لهذا العام من تقيم المرحلة الأولى للأعمال الفنية بقرار من لجنة جوائز النقاد للدراما العربية الـADCA، والتي تضم عدد من النقاد والصحفيين من مختلف الدول العربية.

دوت الخليج يكشف قرار لجنة جوائز النقاد للدراما العربية بشأن المسلسلات المستمرة داخل التقيم، واستبعاد المسلسلات التي لن تحصل على الحد الأدنى من التقييم.

مسلسلات خارج السباق الرمضاني

استبعدت لجنة جوائز النقاد للدراما العربية في مرحلة التصويت الأولى التي دارت في حوالي 3 أيام على التوالي، 6 مسلسلات أتى على رأسها مسلسل "كل مانفترق" للفنانة ريهام عبدالغفور، و"لحم غزال" للفنانة غادة عبدالرازق، و"كله بالحب" للفنانة زينا، و"بنت السلطان" بطولة الفنانة روجينا، بالإضافة إلى المسلسلين الكوميديين "أحسن أب" بطولة الفنان علي ربيع و "فارس بلا جواز" بطولة الفنان مصطفى قمر.

أفضل مسلسل رمضاني لعام 2021

وجاءت ترشيحات النقاد كأفضل مسلسل لهذا العام على النحو الآتي: "الاختيار، نسل الأغراب، هجمة مرتدة، موسى، النمر، ضد الكسر، حرب أهلية، اللي مالوش كبير، لعبة نيوتن، بين السما والارض، الطاووس، المداح، ضل راجل، قصر النيل، ملوك الجدعنة، القاهرة كابول، ولاد ناس".

بينما شهدت المسلسلات الكوميدية تنافس بين مسلسل "نجيب زاهي زركش" ومسلسل "خلي بالك من زيزي" على جائزة أفضل مسلسل كوميدي.

الجدير بالذكر أن لجنة جوائز النقاد للأعمال الفنية أكدت أن استبعاد أي مسلسل من التقييم لا يعني بالضرورة استبعاد عناصره أو فريق عمل المسلسل من المسابقة طالما حصل أي منهم على الحد الأدنى من التقييم للجنة الجوائز، ويجرى نظام التقييم في الـADCA إلى استبعاد المسلسلات التي لن تحصل على الحد الأدنى من تصويت لجنة النقاد كل 10 أيام من رمضان، إلى أن نصل في نهاية شهر رمضان إلى القائمة النهائية للمسلسلات الفائزة.