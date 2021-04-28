/629101/جنش-يشمت-في-إصابة-أبوجبل-بفيروس-كورونا-والجمهور-نفسنة-نسوان

أثار محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، بعدما نشر اللاعب صورة بها اية قرانية بعد ساعات قليلة من إصابة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأخر ، الأمر الذي أعتبره البعض شماتة في المرض.

وكتب محمود عبدالرحيم جنش عبر موقع تدوال الصور والفيديوهات إنستغرام: " ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين"، لتنهال التعليقات الغاضبة على حارس الفارس الأبيض على إعتبار أنه لم يراعي حاله زميله المصاب بفيروس كورونا قبل أن يقوم اللاعب بحذف الصورة.

وكتب أحد المغردين على موقع تويتر: " وجود جنش وابو جبل بنفسيتهم دى كفيل يفركش اى فرقه ويدمرها طول ما النفسيات المريضه دى فيها" .

وتابع اخر: " ازاي كابتن اسمة نبيه ساكت على القرف اللي بين جنش و ابوجبل ! هو مستني ايه ؟! هو احنا لا سمح الله ماعندناش حراس ؟! عندنا عواد ٢٧سنة وعندنا مستقبل حراسة المرمى في مصر "صبحي" ، يعني الاتنين لازم يغوروا في أسرع وقت ، وأنصح كابتن جنش يروح الاهلي ينشف العرق لحارس مصر الاول "من وجهة نظره".

و اعلن نادي الزمالك عن إصابة محمد أبوجبل بفيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتيجة العينة إيجابية، ويغيب الحارس عن مواجهة المقاولون العرب والمقرر إقامتها غداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

الجمهور يسخر من جنش بسبب أبو جبل

ويستعد نادي الزمالك لمباراته غداً الأربعاء أمام فريق المقاولون العرب والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري المصري.

جنش و أبو جبل في تصريحات مشتعلة

وفاز نادي الزمالك على البنك الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري المصري بأربعة أهدافٍ لهدف، وأصبح رصيده 39 نقطة من 17 مباراة، وابتعد عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

ويواصل الزمالك تصدره للجدول برصيد 39 نقطة بعد الفوز علي نظيره البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 17 على استاد القاهرة.