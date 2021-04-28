شحاته أبوزيد: أتشرف بعضويتي في مستقبل وطن.. وحريصين على تواجدنا بين الناس «فيديو»

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فى ندوة حوارية ثرية، قدم النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، العديد من الإجابات المتعلقة بملف الصناعة فى مصر، وريته بشأن البرلمان وحزب مستقبل وطن.

شحاتة أبو زيد: السياسة الآن تخدم الاقتصاد

وقال أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، شحاتة أبو زيد:” زمان كان الاقتصاد يخدم على السياسية، الآن السياسة تخدم على الاقتصاد، وهناك توازن فى كل الاتجهات دون إقصاء، وكلنا ننظر لمصلحة الوطن”.

وتابع عضو مجلس النواب، شحاتة أبو زيد:” بالنسبة لكونها الدورة الأولى لي، فالحقيقة أننا مطحونيين، نعمل على قدم وساق، النهاردة لما ألاقى حزب مستقبل وطن يعمل بروتكول تعاون فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية فى كل الوحدات الحزبيبة، وحالة تنشيط واسعة للقطاع الصناعى الصغير”.

شحاتة أبو زيد: يشرفني الانتماء لحزب مستقبل وطن

واستكمل أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، شحاتة أبو زيد:” يشرفني الانتماء لحزب مستقبل وطن، فهو يساعد الناس فى الشارع، وعندما أدعى لحضور بروتوكول التعاون بين الحزب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بنعمل تنمية بشرية، لما تيجي تبصلها بالمنظور، حزب يكون على قدر المسئولية والعطاء، ويكون فعلًا مستقبل الوطن، وبنبص على أننا نكون مع أهالينا فى الشارع والمجلس.