/629103/السيتي-يتفوق-علي-باريس-سان-جيرمان-ويسقطه-علي-أرضة-بدوري-الأبطال-فيديو

حقق الفريقي الضيف مانشستر سيتي الفوز علي أصحاب الأرض باريس سان جيرمان، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء ذهاب الدور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا، علي ملعب حديقة الأمراء معقل فريق باريس.

تقدم أصحاب الأرض باريس سان جيرمان في نتيجة المباراة في الدقيقة 15 من عمر المباراة عن طريق البرازيلي ماركينيوس، من خلال ركنية نفذها نيمار، وأرتقي عليها ماركينيوس وأسكنها الشباك علي يمين مواطنه إيدرسون حار مانشستر سيتي.

هدف باريس سان جيرمان الأول على مانشستر سيتي من رأسية ماركينيوس #باريس_مانشستر_سيتي #دوري_أبطال_أوروبا.



pic.twitter.com/COaspMaDJ7 — خالد🇪🇸 (@1jj_9) April 28, 2021

بدأ الفريق الضيف مان سيتي أحداث الشوط الثاني بعملية الضغط، والإستحواذ علي الكرة في منتصف الملعب، وتواصل الهجمات علي باريس في محاولات تعديل النتيجة، ونجح بالفعل في ذلك من خلال الجزائري رياض محرز وكيفين دي بروين.

عاد مانشستر سيتي في نتيجة المباراة في الدقيقة 64 من عمر المباراة، عن طريق كيفين دي بروين، من خلال تمريرة بطيئة طولية علي مرمي باريس ونافاس يخطئ في التعامل معها وتسكن الشباك.

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سجل الدولي الجزائري رياض محرز الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 71 من عمر المباراة، من خلال ضربة حرة مباشرة علي حدود منطقة الجزاء، نفذها بمهارة من وسط حائط باريس وتسكن الشباك علي يمين نافاس، ليتقدم الفريق في النتيجة بعد تأخر الفريق في نتيجة المباراة.

https://twitter.com/besho_fcb1/status/1387508804951154697?s=20

تلقي إدريس جايي لاعب وسط باريس سان جيرمان، بطاقة حمراء في الدقيقة 77 من عمر المباراة، بعد تدخل قوي علي جوندوجان في منتصف الملعب ويتلقي طرد مباشر.