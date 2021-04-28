رياض محرز يتقدم للسيتي بالهدف الثاني أمام باريس سان جيرمان.. فيديو

أحرز رياض محرز هدف مانشستر سيتي الإنجليزي الثاني في مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، بالدقيقة 71، في المباراة المقامة على ملعب "بارك دي برانس"، في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، لتصبح النتيجة 2-1 للسيتي.

وسجل محرز الهدف بمهارة فائقة من ركلة حرة مباشرة استقرت على يمين نافاس.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري الأبطال، بعد التغلب على بايرن ميونخ 3-2 في ذهاب ربع النهائي علي ملعب "إليانز أرينا"، والخسارة أمامه بالإياب 0-1.

كما صعد مانشستر سيتي إلى نفس الدور، بعد الفوز علي بروسيا دورتموند 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويدير قمة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الحكم الألماني فيليكس بريش.باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: فلورينزي - ماركينيوس - كيمبيمبي - باكير.

خط الوسط: ماركو فيراتى - إدريسا جايا - باريديس.

خط الهجوم: آنخيل دى ماريا - نيمار - كيليان مبابى.مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: ووكر - روبن دياز - ستونز - كانسيلو.

خط الوسط: كيفن دى بروين - رودري - جوندوجان.

خط الهجوم: رياض محرز - برناردو سيلفا - فيل فودين.