بهدفين ضد باريس سان جيرمان..مان سيتي يقترب من نهائي دوري الأبطال .. فيديو

وضع مانشستر سيتي الإنجليزي قدما في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز الثمين على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب "بارك دي برانس"، في ذهاب الدور نصف النهائي من المسابقة.

انتهى الشوط الأول بتقدم سان جيرمان بهدف أحرزه البرازيلي ماركينيوس من ضربة رأس رائعة في الدقيقة 15 إثر عرضية متقنة من أنخيل دي ماريا من ركلة ركنية.

وكان باريس سان جيرمان الطرف الأفضل طوال أحداث الشوط الأول، وشكل لاعبوه خطورة كبيرة على مرمى المنافس.

وكانت أخطر هجمات السيتي عن طريق فيل فودين في الدقيقة 42، بعد أن سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها ببراعة الحارس كيلور نافاس.

بدأ فريق مانشستر سيتي الشوط الثاني مسيطرا على أحداث اللقاء، بغية إدراك هدف التعادل، فيما اعتمد باريس سان جيرمان على الهجمات المرتدة، والتي شكلت خطورة كبيرة بفضل سرعة كيليان مبابي.

ونجح البلجيكي كيفن دي بروين في تسجيل هدف التعادل للسيتي في الدقيقة 64، إثر تمريره عرضية تخدع كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان وتستقر في الزاوية اليسرى لمرماه.

وتمكن النجم الجزائري رياض محرز من احراز الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 71، بمهارة فائقة من ركلة حرة مباشرة استقرت على يمين نافاس.

وتعرض السنغالي إدريسا جانا جاي لاعب باريس سان جيرمان للطرد في الدقيقة 77 بعد تدخل عنيف على إلكاي جوندوجان.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل.باريس سان جيرمان ضد مان سيتي

وسيواجه المتأهل من مواجهتي باريس سان جيرمان ضد مان سيتي في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة ريال مدريد وتشيلسي، بعد تعادل الفريقين ذهابا 1-1 في معقل الفريق الملكي.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري الأبطال، بعد التغلب على بايرن ميونخ 3-2 في ذهاب ربع النهائي علي ملعب "إليانز أرينا"، والخسارة أمامه بالإياب 0-1.

كما صعد مانشستر سيتي إلى نفس الدور، بعد الفوز علي بروسيا دورتموند 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأدار قمة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الحكم الألماني فيليكس بريش.باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: فلورينزي - ماركينيوس - كيمبيمبي - باكير.

خط الوسط: ماركو فيراتى - إدريسا جايا - باريديس.

خط الهجوم: آنخيل دى ماريا - نيمار - كيليان مبابى.مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: ووكر - روبن دياز - ستونز - كانسيلو.

خط الوسط: كيفن دى بروين - رودري - جوندوجان.

خط الهجوم: رياض محرز - برناردو سيلفا - فيل فودين.

فرحة ماركينيوس بالهدف

كرة ماركينيوس في طريقها للمرمى

ماركينيوس يمر بالكرة

نيمار يمر من رياض محرز

فرحة لاعبو السيتي بهدف التعادل