بيراميدز يفوز على نامونجو التنزانى ويتأهل لربع نهائى الكونفدرالية.. فيديو

حقق فريق بيراميدز، فوزا على نظيره نامونجو التنزانى بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب ستاد الدفاع الجوى، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز فى الدقيقة 65 من عمر اللقاء عقب تمريرات رائعة مع زملائة عمر جابر، وإبراهيم حسن قبل أن يسدد الكرة فى شباك حارس فريق نامونجو التنزانى.
وضمن بيراميدز التأهل لربع نهائى الكونفدرالية بعدما وصل للنقطة 12 فى المركز الثانى بعد الرجاء المغربى صاحب الـ 15 نقطة ويبقى الفريق الزامبى عند النقطة الـ9.
وجاء التشكيل المختار على النحو التالى:
حراسة المرمى: أحمد الشناوى
خط الدفاع: أحمد سامي - عبد الله بكري - عمر جابر - طارق طه
خط الوسط: محمود حمادة - محمود صابر - إسلام عيسى - إيريك تراوري - إبراهيم حسن
خط الهجوم: دودو الجباس
وتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:
عبد الرحمن أيمن - جون أنطوي - إبراهيم عادل - دييجو رولان - أحمد فتحي - نبيل دونجا - أحمد توفيق
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