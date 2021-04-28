/629104/مصرية-بملامح-غربية-آلاء-سنان-تلفت-الأنظار-في-اول-ظهور-لها-بلعبة-نيوتن

لفتت آلاء سنان أنظار المشاهدين مع أول ظهور فني لها في مسلسل لعبة نيوتن بطولة الفنانة منى زكي، حيث جسدت دور"سارة" زوجة "مؤنس" الذي يقوم به الفنان محمد فراج ، وأبدى رواد مواقع التواصل الإجتماعي بآرائهم في شخصية سارة بعد مشهد موافقتها على زواج زوجها مؤنس من "هنا" التي تجسدها منى زكي، كما ان ملامحها الغير مصرية جعلت الجمهور يضعها في مقارنة مع منى زكي و يتسائل كيف لمؤنس ان يتزوج عليها.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات عن آلاء سنان التي لفتت أنظار الجماهير في مسلسل لعبة نيوتن، خلال السطور التالية.

أبرز المعلومات عن آلاء سنان

كانت آلاء سنان ترشحت للمسلسل بالصدفة، فهي تعشق الكتابة وخلال مشاركتها في ورشة كتابة مها الوزير ، تعرفت عليها أماني نجيب مساعدة المخرج تامر محسن ورشحتها لدور "سارة" لقرب ملامحها الغربية من الشخصية المطلوبة.

صرحت "سنان" في حوار معها عن حياتها الشخصية، عن تفاصيل حول حياتها حيث تبلغ من العمر 33 عامًا، حالتها الإجتماعية عزباء، وتخرجت من كلية الفنون التطبيقية قسم نحت، مصرية ولا تحمل الجنسية الأمريكية كما زعم البعض، ولكنها تعيش بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وتعشق السفر ،وتجيد الانجليزية بطلاقة.

بدأت مشوارها الفني من خلال ورش الكتابة للدراما والسينما، فضلاً عن كونها مديرة تسويق بإحدي شركات التجميل وكانت تعمل قبلها في التسويق الديچيتال.

تجربة آلاء سنان مع التمثيل

أما عن تجربتها الأولى في التمثيل قالت: "كنت أشعر دائما بالخوف لأنني أقف أمام نجوم كبار مثل منى زكي ومحمد فراج وهذه أول تجربة تمثيل لي، ولكن كانت ثقتي كبيرة في المخرج تامر محسن، لأن كل الوجوه الجديدة التي سبق وقدمها ظهرت معه بشكل مميز في أعماله"، وبعد تميزها في مسلسل لعبة نيوتن، عرض عليها أعمال فنية أخرى ولكنها اجلت قرائتها لحين الانتهاء من عرض "لعبة نيوتن".

ويذكر أن مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، آدم الشرقاوي، أسامة الهادي، محمد التاجي، حنان يوسف، ماجدة منير، مايان السيد، فاطمة عبد السلام وآلاء سنان، وتأليف وإخراج تامر محسن.